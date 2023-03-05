Ситуація на фронті станом на ранок 24 листопада

Розпочалась тисяча п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції.Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу відчутних втрат, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 39 авіаударів, зокрема, скинув 53 КАБ. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 159 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад 800 дронів-камікадзе.Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Лозова Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Григорівка, Білогорівка, Часів Яр, Торецьк, Неліпівка, Катеринівка, Іванопілля, Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Суха Балка, Дачне, Романівка, Улакли, Костянтинопіль, Велика Новосілка Донецької області.За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та одну радіолокаційну станцію ворога.Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Тихого.На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю.На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Чернещини, Копанок, Ямполівки та Тернів.На Сіверському напрямку минулої доби наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Білогорівки.На Краматорському напрямку окупанти атакували тричі у районах Ступочок та Часового Яру.На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Торецька.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 атак агресора в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка. Найбільша концентрація боєзіткнень була поблизу Даченського.Ворог активно використовував для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Активно застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки.На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнопілля.На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.П’ять разів без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.Триває операція в Курській області. За минулу добу ворог завдав по позиціях наших воїнів 197 артилерійських обстрілів, з них 13 із реактивних систем залпового вогню.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, один БпЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.