До «розстрільних списків» рф мали увійти вчителі, журналісти, священники, – Буданов





Про це повідомив начальник ГУР МО генерал-лейтенант Кирило Буданов під час виступу на форумі "Геноцидні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни", пише



"До розстрільних списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування.



Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів ЗС РФ у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидної політики влади та військового керівництва", - йдеться в повідомленні.



Також, за словами Буданова, перед повномасштабним вторгненням в Україну російським окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил.



На початку лютого 2022 року Bild написав про плани диктатора РФ Володимира Путіна стосовно України у випадку вторгнення, одним із пунктів якого було знищення руху опору та "табори" для незгодних українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До російського "розстрільного списку", який Росія запланувала у разі захоплення України, входили вчителі, ветерани АТО, журналісти, священники тощо.Про це повідомив начальник ГУР МО генерал-лейтенантпід час виступу на форумі "Геноцидні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни", пише Українська правда "До розстрільних списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування.Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів ЗС РФ у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидної політики влади та військового керівництва", - йдеться в повідомленні.Також, за словами Буданова, перед повномасштабним вторгненням в Україну російським окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил.На початку лютого 2022 року Bild написав про плани диктатора РФ Володимира Путіна стосовно України у випадку вторгнення, одним із пунктів якого було знищення руху опору та "табори" для незгодних українців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію