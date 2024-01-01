У понеділок, 25 листопада, у Луцьку прощатимуться з Героєм Богданом Войтюком
Сьогодні, 04:25
У понеділок, 25 листопада, відбудеться прощання з Героєм Богданом Войтюком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У понеділок, 25 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Войтюка Богдана Вікторовича (04.11.1990 року народження), який загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Милуші.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У понеділок, 25 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Войтюка Богдана Вікторовича (04.11.1990 року народження), який загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Милуші.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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