У понеділок, 25 листопада, у Луцьку прощатимуться з Героєм Богданом Войтюком

Богданом Войтюком.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У понеділок, 25 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Войтюка Богдана Вікторовича (04.11.1990 року народження), який загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.



Поховають Героя на кладовищі у селі Милуші.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 25 листопада, відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді.У понеділок, 25 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Войтюка Богдана Вікторовича (04.11.1990 року народження), який загинув 4 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.Поховають Героя на кладовищі у селі Милуші.

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