На змагання з кіокушинкай карате до Луцька з'їхалися понад пів тисячі спортсменів





Про це Богдан Мандрикін. З його слів, вперше від початку повномасштабного вторгнення Луцьк приймає таку кількість спортсменів із високою якістю підготовки.



Спортсменка Катерина Сікорська з Тернополя перед стартом змагань готувалася до бою. З її слів, братиме участь у трьох поєдинках.



"Судді говорять японською мовою, так як карате пішло від Японії. Поєдинки в різних категоріях тривають по-різному. У менших поєдинки по хвилині, у мене вже ідуть півтори хвилини, також можуть бути по дві", — сказала дівчина.



Тренерка Анна Сас приїхала на змагання з 15 спортсменами з міста Козятин Вінницької області. До Луцька, з її слів, завітала вперше. У рідному місті, розповіла тренерка, тренує дітей, залежно від безпекової ситуації.



"Тренуємося тривожно, бо часто в нас тривоги і шахеди літають. Якщо є критична ситуація, ми тренування не проводимо.Відключення світла на нас не впливає, під час повітряної тривоги призупиняємось. Буває, що продовжуємо тренування, якщо загрози для міста немає", — сказала Анна Сас.



Спортсмен Костянтин Козіна зі Львова виграв поєдинок. Кіокушинкай карате займається вже 11 років. Хлопець зазначив: почав займатися цим видом спорту разом із друзями.



"Потім якось так затягнуло, цікавий вид спорту, отримую від нього тільки задоволення. В нашому спорті дорослі б’ються без захисної амуніції, тільки з паховою раковиною. На відміну від інших видів спорту, тут є свої особливості. Ну і японська культура, японський антураж підкупає", — розповів спортсмен.



Виграла перший поєдинок спортсменка з Луцька Ніка Калинович. Вона розповіла, що на змаганнях повинна мати нагрудник, накладки на ноги й накладки на руки.



"Вони дуже допомагають, як що чесно, бо як що в груди попасти, то неприємно і зі мною таке траплялось. На ноги допомагає тим, що можна кісточку зламати, вона дуже крихка", — сказала дівчина.

Мама спортсменки Вікторія Калинович захоплення доньки підтримує й ходить з нею на усі змагання.



"Не те що тішуся. Я чуть не вмерла! Це найбільш хвилююче для батьків. Діти налаштовані рішуче. Батьки переживають таке! Але молодець, настроїлась. Дуже важливо настрой тренера ще", — додала лучанка.



Головний суддя та організатор турніру Богдан Мандрикін розповів, що на чотирьох килимах одночасно змагаються діти з Київської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Вінницької та Волинської областей. З його слів, завдяки цьому виду спорту діти розвивають свою фізичні властивості, спритність, витривалість, дух.



"Дитина стає більш впевнена на вулиці, в житті, впевнена у своїх силах. Вона загартована. Безліч є моментів, які спонукають дітей до кращого, тому що карате не тільки бойове мистецтво, це дуже велика філософія – мораль, повага до старших, любов до ближніх", — додав суддя.



Після завершення змагань, зі слів Богдана Мандрикіна, 148 спортсменів отримають нагороди у різних категоріях.



Загалом це уже третій дитячий турнір у Луцьку, який присвятили Збройним силам України, а самі змагання започаткували у 2022-му році, додав головний суддя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 листопада до обласного центру Волині з’їхалися 550 спортсменів з шести областей України, аби взяти участь у відкритому турнірі з кіокушинкай карате серед дітей "Шлях до перемоги".Про це Суспільному розповів головний суддя змагань. З його слів, вперше від початку повномасштабного вторгнення Луцьк приймає таку кількість спортсменів із високою якістю підготовки.Спортсменказ Тернополя перед стартом змагань готувалася до бою. З її слів, братиме участь у трьох поєдинках."Судді говорять японською мовою, так як карате пішло від Японії. Поєдинки в різних категоріях тривають по-різному. У менших поєдинки по хвилині, у мене вже ідуть півтори хвилини, також можуть бути по дві", — сказала дівчина.Тренеркаприїхала на змагання з 15 спортсменами з міста Козятин Вінницької області. До Луцька, з її слів, завітала вперше. У рідному місті, розповіла тренерка, тренує дітей, залежно від безпекової ситуації."Тренуємося тривожно, бо часто в нас тривоги і шахеди літають. Якщо є критична ситуація, ми тренування не проводимо.Відключення світла на нас не впливає, під час повітряної тривоги призупиняємось. Буває, що продовжуємо тренування, якщо загрози для міста немає", — сказала Анна Сас.Спортсмензі Львова виграв поєдинок. Кіокушинкай карате займається вже 11 років. Хлопець зазначив: почав займатися цим видом спорту разом із друзями."Потім якось так затягнуло, цікавий вид спорту, отримую від нього тільки задоволення. В нашому спорті дорослі б’ються без захисної амуніції, тільки з паховою раковиною. На відміну від інших видів спорту, тут є свої особливості. Ну і японська культура, японський антураж підкупає", — розповів спортсмен.Виграла перший поєдинок спортсменка з Луцька. Вона розповіла, що на змаганнях повинна мати нагрудник, накладки на ноги й накладки на руки."Вони дуже допомагають, як що чесно, бо як що в груди попасти, то неприємно і зі мною таке траплялось. На ноги допомагає тим, що можна кісточку зламати, вона дуже крихка", — сказала дівчина.Мама спортсменкизахоплення доньки підтримує й ходить з нею на усі змагання."Не те що тішуся. Я чуть не вмерла! Це найбільш хвилююче для батьків. Діти налаштовані рішуче. Батьки переживають таке! Але молодець, настроїлась. Дуже важливо настрой тренера ще", — додала лучанка.Головний суддя та організатор турніру Богдан Мандрикін розповів, що на чотирьох килимах одночасно змагаються діти з Київської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Вінницької та Волинської областей. З його слів, завдяки цьому виду спорту діти розвивають свою фізичні властивості, спритність, витривалість, дух."Дитина стає більш впевнена на вулиці, в житті, впевнена у своїх силах. Вона загартована. Безліч є моментів, які спонукають дітей до кращого, тому що карате не тільки бойове мистецтво, це дуже велика філософія – мораль, повага до старших, любов до ближніх", — додав суддя.Після завершення змагань, зі слів Богдана Мандрикіна, 148 спортсменів отримають нагороди у різних категоріях.Загалом це уже третій дитячий турнір у Луцьку, який присвятили Збройним силам України, а самі змагання започаткували у 2022-му році, додав головний суддя.

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