24 листопада на Волині: гортаючи календар

24 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує депутат Луцької міської ради Тарас Шкітер (на фото).

24 листопада особисте свято також у журналістки Галини Падалко, заступника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Олександра Олішевського, у художника, скульптора, арт-терапевта Віктора Дембицького, ексголови Рожищенської РДА Вадима Дулюка, отця Романа Мойсея, директора підприємства «Санрайз» Юрія Девіцького.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій, Катерина.

Інтернет-видання ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
24 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцькій громаді попрощалися з двома полеглими на війні Героями
23 листопад, 23:09
У лікарні помер Герой з Волині Олександр Бондар
23 листопад, 22:02
За отруєнням Віктора Ющенка стоїть путін, — розвідка США
23 листопад, 21:19
У Волинській ОДА сталося задимлення через залишену лампадку
23 листопад, 20:46
Схожі новини
17 листопада на Волині: гортаючи календар 17 листопада на Волині: гортаючи календар
17 листопад, 00:00
10 листопада на Волині: гортаючи календар 10 листопада на Волині: гортаючи календар
10 листопад, 00:00
3 листопада на Волині: гортаючи календар 3 листопада на Волині: гортаючи календар
03 листопад, 00:00
27 жовтня на Волині: гортаючи календар 27 жовтня на Волині: гортаючи календар
27 жовтень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцькій громаді попрощалися з двома полеглими на війні Героями
23 листопад, 23:09
 0
У лікарні помер Герой з Волині Олександр Бондар
23 листопад, 22:02
 0
За отруєнням Віктора Ющенка стоїть путін, — розвідка США
23 листопад, 21:19
 0
У Волинській ОДА сталося задимлення через залишену лампадку
23 листопад, 20:46
 0
Медіа
відео
1/8