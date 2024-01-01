У Луцькій громаді попрощалися з двома полеглими на війні Героями

У Луцькій громаді попрощалися з двома полеглими на війні Героями
Сьогодні у луцькій громаді прощалися з двома Героями.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося відспівування військовослужбовця Шаблевського Юрія Вікторовича (02.12.1986 року народження). Наш захисник загинув 29 жовтня в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.

Вшанувати пам’ять загиблого та помолитися за упокій його душі разом із рідними та небайдужими громадянами прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк.

Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

У храмі Святого Миколи Чудотворця села Жидичин відспівали Гавриша Олександра Валерійовича (01.04.1988 року народження), який загинув 18 листопада в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.

Віддати шану загиблому Герою разом з рідними та односельчанами прийшов і секретар міської ради Юрій Безпятко.

Поховали захисника на кладовищі села Жидичин.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
У Луцькій громаді попрощалися з двома полеглими на війні Героями
У Луцькій громаді попрощалися з двома полеглими на війні Героями
У Луцькій громаді попрощалися з двома полеглими на війні Героями
У Луцькій громаді попрощалися з двома полеглими на війні Героями
У Луцькій громаді попрощалися з двома полеглими на війні Героями
У Луцькій громаді попрощалися з двома полеглими на війні Героями
У Луцькій громаді попрощалися з двома полеглими на війні Героями




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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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