У Луцькій громаді попрощалися з двома полеглими на війні Героями
23 листопад, 23:09
Сьогодні у луцькій громаді прощалися з двома Героями.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося відспівування військовослужбовця Шаблевського Юрія Вікторовича (02.12.1986 року народження). Наш захисник загинув 29 жовтня в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.
Вшанувати пам’ять загиблого та помолитися за упокій його душі разом із рідними та небайдужими громадянами прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У храмі Святого Миколи Чудотворця села Жидичин відспівали Гавриша Олександра Валерійовича (01.04.1988 року народження), який загинув 18 листопада в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.
Віддати шану загиблому Герою разом з рідними та односельчанами прийшов і секретар міської ради Юрій Безпятко.
Поховали захисника на кладовищі села Жидичин.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося відспівування військовослужбовця Шаблевського Юрія Вікторовича (02.12.1986 року народження). Наш захисник загинув 29 жовтня в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.
Вшанувати пам’ять загиблого та помолитися за упокій його душі разом із рідними та небайдужими громадянами прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У храмі Святого Миколи Чудотворця села Жидичин відспівали Гавриша Олександра Валерійовича (01.04.1988 року народження), який загинув 18 листопада в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.
Віддати шану загиблому Герою разом з рідними та односельчанами прийшов і секретар міської ради Юрій Безпятко.
Поховали захисника на кладовищі села Жидичин.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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