У Луцькій громаді попрощалися з двома полеглими на війні Героями

Сьогодні у луцькій громаді прощалися з двома Героями.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося відспівування військовослужбовця(02.12.1986 року народження). Наш захисник загинув 29 жовтня в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області.Вшанувати пам’ять загиблого та помолитися за упокій його душі разом із рідними та небайдужими громадянами прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк.Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.У храмі Святого Миколи Чудотворця села Жидичин відспівали(01.04.1988 року народження), який загинув 18 листопада в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.Віддати шану загиблому Герою разом з рідними та односельчанами прийшов і секретар міської ради Юрій Безпятко.Поховали захисника на кладовищі села Жидичин.