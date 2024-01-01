У лікарні помер Герой з Волині Олександр Бондар
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Помер Герой з Волині Олександр Бондар.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Помер ветеран війни Бондар Олександр Іванович. Народився 23.02.1975 року у місті Ківерці. Навчався у першій міській школі. Був одружений, виховав двох дітей.
У березні 2022 року Бондар Олександр був мобілізований до лав Збройних Сил України. Внаслідок поранень у 2023 році був комісований.
Помер у лікарні.
25 листопада назавжди повертається додому.
Орієнтовно 10:00 - виїзд з м. Луцьк, пр Відродження, міський морг.
10:30 - зустріч біля дубка, молитва.
Маршрут:
Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Пилипа Орлика - Комунальна - Січових стрільців (до рідної домівки).
11:00 - 11:20 - прощання біля рідної домівки, формується колона і піша хода до храму.
Маршрут:
Січових Стрільців - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - до собору.
Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до міського кладовища.
Поховання Героя на Алеї слави", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Помер ветеран війни Бондар Олександр Іванович. Народився 23.02.1975 року у місті Ківерці. Навчався у першій міській школі. Був одружений, виховав двох дітей.
У березні 2022 року Бондар Олександр був мобілізований до лав Збройних Сил України. Внаслідок поранень у 2023 році був комісований.
Помер у лікарні.
25 листопада назавжди повертається додому.
Орієнтовно 10:00 - виїзд з м. Луцьк, пр Відродження, міський морг.
10:30 - зустріч біля дубка, молитва.
Маршрут:
Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Пилипа Орлика - Комунальна - Січових стрільців (до рідної домівки).
11:00 - 11:20 - прощання біля рідної домівки, формується колона і піша хода до храму.
Маршрут:
Січових Стрільців - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - до собору.
Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до міського кладовища.
Поховання Героя на Алеї слави", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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