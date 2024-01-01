У лікарні помер Герой з Волині Олександр Бондар

Олександр Бондар.



Про це



"Помер ветеран війни Бондар Олександр Іванович. Народився 23.02.1975 року у місті Ківерці. Навчався у першій міській школі. Був одружений, виховав двох дітей.



У березні 2022 року Бондар Олександр був мобілізований до лав Збройних Сил України. Внаслідок поранень у 2023 році був комісований.



Помер у лікарні.



25 листопада назавжди повертається додому.



Орієнтовно 10:00 - виїзд з м. Луцьк, пр Відродження, міський морг.

10:30 - зустріч біля дубка, молитва.



Маршрут:



Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Пилипа Орлика - Комунальна - Січових стрільців (до рідної домівки).



11:00 - 11:20 - прощання біля рідної домівки, формується колона і піша хода до храму.



Маршрут:



Січових Стрільців - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - до собору.



Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до міського кладовища.



Поховання Героя на Алеї слави", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер Герой з ВолиніПро це повідомили у Ківерцівській громаді."Помер ветеран війни Бондар Олександр Іванович. Народився 23.02.1975 року у місті Ківерці. Навчався у першій міській школі. Був одружений, виховав двох дітей.У березні 2022 року Бондар Олександр був мобілізований до лав Збройних Сил України. Внаслідок поранень у 2023 році був комісований.Помер у лікарні.25 листопада назавжди повертається додому.Орієнтовно 10:00 - виїзд з м. Луцьк, пр Відродження, міський морг.10:30 - зустріч біля дубка, молитва.Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Пилипа Орлика - Комунальна - Січових стрільців (до рідної домівки).11:00 - 11:20 - прощання біля рідної домівки, формується колона і піша хода до храму.Січових Стрільців - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - до собору.Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до міського кладовища.Поховання Героя на Алеї слави", - йдеться в повідомленні.

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