У лікарні помер Герой з Волині Олександр Бондар

У лікарні помер Герой з Волині Олександр Бондар
Помер Герой з Волині Олександр Бондар.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Помер ветеран війни Бондар Олександр Іванович. Народився 23.02.1975 року у місті Ківерці. Навчався у першій міській школі. Був одружений, виховав двох дітей.

У березні 2022 року Бондар Олександр був мобілізований до лав Збройних Сил України. Внаслідок поранень у 2023 році був комісований.

Помер у лікарні.

25 листопада назавжди повертається додому.

Орієнтовно 10:00 - виїзд з м. Луцьк, пр Відродження, міський морг.
10:30 - зустріч біля дубка, молитва.

Маршрут:

Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Пилипа Орлика - Комунальна - Січових стрільців (до рідної домівки).

11:00 - 11:20 - прощання біля рідної домівки, формується колона і піша хода до храму.

Маршрут:

Січових Стрільців - Київська - Ковельська - Незалежності - Шевченка - до собору.

Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до міського кладовища.

Поховання Героя на Алеї слави", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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