У Волинській ОДА сталося задимлення через залишену лампадку

У Волинській ОДА сталося задимлення через залишену лампадку
У приміщенні Волинської обласної державної адміністрації в Луцьку ввечері 23 листопада зафіксували задимлення приміщення. На виклик прибули луцькі рятувальники.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації Карина Мариневич телефоном розповіла Суспільному, що загорання сталося в кабінеті одного з управлінь облдержадміністрації на 8 поверсі. Причина — залишена на підвіконні лампадка на знак скорботи за жертвами Голодомору.

З її слів, працівники облдержадміністрації відчули запах гару і викликали рятувальників. На місці події працювали дві машини ДСНС і два автомобіля екстреної меддопомоги.

Карина Мариневич додала, що займання не відбулося, тільки поплавилося підвіконня. Травмованих немає.

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Теги: Волинська ОВА, пожежа
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