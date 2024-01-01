У Волинській ОДА сталося задимлення через залишену лампадку





Про це повідомляє кореспондент



Керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації Карина Мариневич телефоном розповіла Суспільному, що загорання сталося в кабінеті одного з управлінь облдержадміністрації на 8 поверсі. Причина — залишена на підвіконні лампадка на знак скорботи за жертвами Голодомору.



З її слів, працівники облдержадміністрації відчули запах гару і викликали рятувальників. На місці події працювали дві машини ДСНС і два автомобіля екстреної меддопомоги.



Карина Мариневич додала, що займання не відбулося, тільки поплавилося підвіконня. Травмованих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У приміщенні Волинської обласної державної адміністрації в Луцьку ввечері 23 листопада зафіксували задимлення приміщення. На виклик прибули луцькі рятувальники.Про це повідомляє кореспондент Суспільного Керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністраціїтелефоном розповіла Суспільному, що загорання сталося в кабінеті одного з управлінь облдержадміністрації на 8 поверсі. Причина — залишена на підвіконні лампадка на знак скорботи за жертвами Голодомору.З її слів, працівники облдержадміністрації відчули запах гару і викликали рятувальників. На місці події працювали дві машини ДСНС і два автомобіля екстреної меддопомоги.Карина Мариневич додала, що займання не відбулося, тільки поплавилося підвіконня. Травмованих немає.

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