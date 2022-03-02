За отруєнням Віктора Ющенка стоїть путін, — розвідка США

Віктора Ющенка.



Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Національної розвідки США, який частково розсекретили на запит журналістів, пише



Деякі частини документа приховані для захисту секретної інформації.



У документі перераховується низка схожих убивств. Розвідка вважає, що до них причетні російські спецслужби, а санкціонував усе особисто путін.



Ціллю кремля є «політичні та опозиційні лідери в ключових колишніх радянських республіках, які вважаються загрозою».



У звіті вказано, що яскравим прикладом є колишній президент України Віктор Ющенко, який у 2004 році зазнав майже смертельного отруєння.



«Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка ввела хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, що виступав за інтеграцію України із Заходом», — вказує розвідка США.



Розвідники розкривають деталі чотирьох резонансних убивств. Колишнього очільника Чеченської республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва, якого вбили у 2004 році в Катарі. У 2006 році в Лондоні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка отруїли радіоактивним полонієм. У 2012 році у Великій Британії загинув російський бізнесмен Олександр Перепеличний. У 2015 році вбили луганського бойовика Олександра Беднова.



У звіті також вказують, що путін, ймовірно, дозволив рамзану кадирову самостійно вбивати чеченців за кордоном.



У документі Національної розвідки США також зазначається, що москва систематично використовує спецслужби для усунення тих, кого вважає загрозою своєму режиму. На думку експертів розвідки, такі вбивства з високою імовірністю триватимуть і надалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американська розвідка частково розсекретила звіт, у якому йдеться про вбивства російськими спецслужбами політичних опонентів лідера росії володимира путіна. У звіті також згадали отруєння колишнього президента УкраїниПро це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Національної розвідки США, який частково розсекретили на запит журналістів, пише Громадське Деякі частини документа приховані для захисту секретної інформації.У документі перераховується низка схожих убивств. Розвідка вважає, що до них причетні російські спецслужби, а санкціонував усе особистоЦіллю кремля є «політичні та опозиційні лідери в ключових колишніх радянських республіках, які вважаються загрозою».У звіті вказано, що яскравим прикладом є колишній президент України Віктор Ющенко, який у 2004 році зазнав майже смертельного отруєння.«Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка ввела хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, що виступав за інтеграцію України із Заходом», — вказує розвідка США.Розвідники розкривають деталі чотирьох резонансних убивств. Колишнього очільника Чеченської республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва, якого вбили у 2004 році в Катарі. У 2006 році в Лондоні колишнього співробітника ФСБотруїли радіоактивним полонієм. У 2012 році у Великій Британії загинув російський бізнесмен. У 2015 році вбили луганського бойовика Олександра Беднова.У звіті також вказують, що путін, ймовірно, дозволив рамзану кадирову самостійно вбивати чеченців за кордоном.У документі Національної розвідки США також зазначається, що москва систематично використовує спецслужби для усунення тих, кого вважає загрозою своєму режиму. На думку експертів розвідки, такі вбивства з високою імовірністю триватимуть і надалі.

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