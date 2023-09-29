З Ковеля курсуватиме новий потяг до Карпат
Сьогодні, 20:32
Укрзалізниця запускає новий поїзд «Ковель-Рахів», яким можна буде дістатися з Волині до Карпат.
Поїзд вперше вирушить з Ковеля 15 грудня. Про це пише Район.Ковель.
Потяг рухатиметься через станції Ковель, Ківерці, Луцьк, Рівне, Здолбунів, Красне, Львів, Ходорів, Івано-Франківськ, Делятин, Татарів, Ясіня, Рахів та курсуватиме щоденно.
Виїзд із Ковеля о 16:25, Луцьк 18:10-18:33, Рівне 19:43-19:46, Яремче 05:28-05:32, Татарів-Буковель 06:00-06:04, Ворохта 06:17-06:20, Ясіня 07:04-07:07, Кваси 07:27-07:30, прибуття до Рахова о 07:50.
Зворотно: виїзд із Рахова о 19:37, Кваси 20:03-20:07, Ясіня 20:31-20:37, Ворохта 21:25-21:27, Татарів-Буковель 21:36-21:39, Яремче 22:06-22:09, Рівне 09:51-09:56, Луцьк 11:30-11:56, прибуття до Ковеля о 13:40.
Розклад орієнтований таким чином, щоб потяг проходив дільницю Ковель-Луцьк-Рівне-Львів до 23:00, і прибував до гірських населених пунктів між 05:30 та 08:00. У зворотному напрямку потяг долатиме гірську дільницю між 19:30 та 22:10, а дільницю Львів-Рівне-Луцьк-Ковель проходитиме після 06:30.
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Поїзд вперше вирушить з Ковеля 15 грудня. Про це пише Район.Ковель.
Потяг рухатиметься через станції Ковель, Ківерці, Луцьк, Рівне, Здолбунів, Красне, Львів, Ходорів, Івано-Франківськ, Делятин, Татарів, Ясіня, Рахів та курсуватиме щоденно.
Виїзд із Ковеля о 16:25, Луцьк 18:10-18:33, Рівне 19:43-19:46, Яремче 05:28-05:32, Татарів-Буковель 06:00-06:04, Ворохта 06:17-06:20, Ясіня 07:04-07:07, Кваси 07:27-07:30, прибуття до Рахова о 07:50.
Зворотно: виїзд із Рахова о 19:37, Кваси 20:03-20:07, Ясіня 20:31-20:37, Ворохта 21:25-21:27, Татарів-Буковель 21:36-21:39, Яремче 22:06-22:09, Рівне 09:51-09:56, Луцьк 11:30-11:56, прибуття до Ковеля о 13:40.
Розклад орієнтований таким чином, щоб потяг проходив дільницю Ковель-Луцьк-Рівне-Львів до 23:00, і прибував до гірських населених пунктів між 05:30 та 08:00. У зворотному напрямку потяг долатиме гірську дільницю між 19:30 та 22:10, а дільницю Львів-Рівне-Луцьк-Ковель проходитиме після 06:30.
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