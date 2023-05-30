На Волині три села тимчасово залишаться без газу

Волинська філія «Газмережі» повідомляє про відключення газу в деяких населених пунктах області.Про це повідомили на сторінці Волинської філії "Газмережі".У зв’язку з проведенням робіт згідно з виконанням плану заходів працівники Камінь-Каширської дільниці Ратнівського УЕГГ Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» відключать газ у таких населених пунктах:26 листопада з 9:00 до 17:00 год в с. Видричі та с. Теклине;28 листопада з 9:00 до 17:00 год в с. Ворокомле.У зв’язку з проведенням ремонтних робіт мешканцям цих трьох населених пунктів Камінь-Каширського району тимчасово припинять газопостачання (розподіл природного газу).Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!Відновлять газопостачання працівники Волинської філії «Газмережі».