На Волині три села тимчасово залишаться без газу
Сьогодні, 19:18
Волинська філія «Газмережі» повідомляє про відключення газу в деяких населених пунктах області.
Про це повідомили на сторінці Волинської філії "Газмережі".
У зв’язку з проведенням робіт згідно з виконанням плану заходів працівники Камінь-Каширської дільниці Ратнівського УЕГГ Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» відключать газ у таких населених пунктах:
26 листопада з 9:00 до 17:00 год в с. Видричі та с. Теклине;
28 листопада з 9:00 до 17:00 год в с. Ворокомле.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт мешканцям цих трьох населених пунктів Камінь-Каширського району тимчасово припинять газопостачання (розподіл природного газу).
Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!
Відновлять газопостачання працівники Волинської філії «Газмережі».
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Про це повідомили на сторінці Волинської філії "Газмережі".
У зв’язку з проведенням робіт згідно з виконанням плану заходів працівники Камінь-Каширської дільниці Ратнівського УЕГГ Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» відключать газ у таких населених пунктах:
26 листопада з 9:00 до 17:00 год в с. Видричі та с. Теклине;
28 листопада з 9:00 до 17:00 год в с. Ворокомле.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт мешканцям цих трьох населених пунктів Камінь-Каширського району тимчасово припинять газопостачання (розподіл природного газу).
Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!
Відновлять газопостачання працівники Волинської філії «Газмережі».
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