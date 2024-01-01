На Запоріжжі загинув Герой з Волині Богдан Степанюк

Богдан Миколайович Степанюк (1995 р.н.).



Про це Ігор Чайка.



"Богдан загинув 10 листопада 2024 року внаслідок мінометного обстрілу позицій наших воїнів поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.



Прощання з Героєм відбудеться завтра, в такому порядку:



- 11.30 — служба в соборі Святого Дмитрія Солунського, після завершення — хода до центру міста;



- 12.30 — громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Поховають Богдана Степанюка на Алеї Героїв міського кладовища.



Щирі співчуття родині: мамі Аллі Валентинівні та батькові Миколі Івановичу, брату Назару та сестрі Мирославі, усім, хто знав і любив Богдана Степанюка", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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