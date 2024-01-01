Лучанин спускався з Говерли і заблукав: допомогли рятувальники

Рятувальники розшукали лучанина, який заблукав в горах.Про це повідомили на сторінці Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.22 листопада Ворохтянські рятувальники залучались для надання допомоги чоловіку, який заблукав під час спуску з гори Говерла, рухаючись по синьому маршруту. Турист втратив орієнтування на місцевості через настання темної пори доби та потребував допомоги рятувальників.Рятувальники розшукали жителя міста Луцька та супроводили його до урочища Заросляк, звідки він на власному автотранспортному засобі направився до місця тимчасового проживання.Рятувальники нагадують туристам про те, що потрібно завжди планувати свій маршрут, не йти в гори наодинці та розрахувати час повернення у світлу пору доби, а також обов’язково враховувати прогноз погоди і завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах».