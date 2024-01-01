На Волині горіли три житлові будинки

На Волині горіли три житлові будинки
Минулої доби рятувальники Волині ліквідували три пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

22 листопада на лінію "101" надійшло повідомлення про те, що у місті Володимир горить житловий будинок.

На місце події прибув черговий підрозділ 7- ї ДПРЧ з міста Володимира спільно з працівниками МПО міста Устилуг. Надзвичайники у складі ланки газодимозахисної служби виявили в будинку чоловіка, винесли його назовні й передали медикам. Потерпілого 1973 р.н. госпіталізовано до лікарні з діагнозом – отруєння чадним газом та опіки.

Пожежу в житловому будинку в м. Ківерці за допомогою водяних стволів ліквідували вогнеборці 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та 25 ДПРЧ м. Луцьк.

Рятувальники 5-ї ДПРЧ з міста Нововолинськ та 18-ї ДПРЧ з селища Іваничі ліквідували пожежу в житловому будинку у селищі Благодатне Нововолинської громади.

Усі пожежі ліквідовано успішно, за допомогою водяних стволів. В усіх випадках до займання призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.


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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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