У лікарні помер Герой з Волині Володимир Воробйов

У лікарні помер Герой з Волині Володимир Воробйов
Помер військовослужбовець з Волині Володимир Воробйов.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"На жаль, мушу повідомити чергову сумну звістку - про смерть мешканця громади рядового Володимира Костянтиновича Воробйова, 1968 року народження.

Військовослужбовець 14-ї ОМБр помер у лікарні міста Володимира", - йдеться в повідомленні.

Відспівування померлого воїна відбудеться завтра.

Зазначається, що про точний час та місце проведення похорону повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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