У лікарні помер Герой з Волині Володимир Воробйов

Володимир Воробйов.



Про це Ігор Пальонка.



"На жаль, мушу повідомити чергову сумну звістку - про смерть мешканця громади рядового Володимира Костянтиновича Воробйова, 1968 року народження.



Військовослужбовець 14-ї ОМБр помер у лікарні міста Володимира", - йдеться в повідомленні.



Відспівування померлого воїна відбудеться завтра.



Зазначається, що про точний час та місце проведення похорону повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер військовослужбовець з ВолиніПро це повідомив міський голова Володимира"На жаль, мушу повідомити чергову сумну звістку - про смерть мешканця громади рядового Володимира Костянтиновича Воробйова, 1968 року народження.Військовослужбовець 14-ї ОМБр помер у лікарні міста Володимира", - йдеться в повідомленні.Відспівування померлого воїна відбудеться завтра.Зазначається, що про точний час та місце проведення похорону повідомлять згодом.

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