У лікарні помер Герой з Волині Володимир Воробйов
Сьогодні, 14:11
Помер військовослужбовець з Волині Володимир Воробйов.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"На жаль, мушу повідомити чергову сумну звістку - про смерть мешканця громади рядового Володимира Костянтиновича Воробйова, 1968 року народження.
Військовослужбовець 14-ї ОМБр помер у лікарні міста Володимира", - йдеться в повідомленні.
Відспівування померлого воїна відбудеться завтра.
Зазначається, що про точний час та місце проведення похорону повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"На жаль, мушу повідомити чергову сумну звістку - про смерть мешканця громади рядового Володимира Костянтиновича Воробйова, 1968 року народження.
Військовослужбовець 14-ї ОМБр помер у лікарні міста Володимира", - йдеться в повідомленні.
Відспівування померлого воїна відбудеться завтра.
Зазначається, що про точний час та місце проведення похорону повідомлять згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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