Рф готувалась до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення





Про це начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив під час виступу на форумі "Геноцидальні практики рф в Україні: від Голодомору до російсько-української війни", пише



Кирило Буданов наголосив, що нинішнє військово-політичне керівництво держави-агресора росії цілеспрямовано вело підготовку до геноциду українців ще задовго до початку повномасштабного вторгнення.



Зокрема, у статті Путіна, опублікованій в липні 2021 року, кремлівський вождь вкотре заперечив право української нації на існування.



"Пропаганда росії, вищі органи державної влади, високопосадовці і вся державна машина, отримавши таке благословення від свого керівника неодноразово закликали до знищення українців", ― нагадав начальник ГУР МОУ.



За словами керівника воєнної розвідки, тотальна українофобія торкнулась всього суспільства Росії.



"Геноцид українців є не лише державною політикою рф, а й обов’язковим суспільним переконанням, спущеним згори", ― констатував Кирило Буданов.



Перед повномасштабним вторгненням в Україну російським окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил.



"До розстрільних списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування", ― повідомив начальник ГУР МО України Маніакальні інструкції і настанови синхронно втілювались у різних регіонах України, куди вторглись російські окупанти.



"Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів зс рф у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва" ― підсумував Кирило Буданов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підготовка геноциду Росії щодо українського народу перед повномасштабним вторгненням включала створення розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв та передбачала масові поховання.Про це начальник ГУР МО України генерал-лейтенантзаявив під час виступу на форумі "Геноцидальні практики рф в Україні: від Голодомору до російсько-української війни", пише LB.ua Кирило Буданов наголосив, що нинішнє військово-політичне керівництво держави-агресора росії цілеспрямовано вело підготовку до геноциду українців ще задовго до початку повномасштабного вторгнення.Зокрема, у статті Путіна, опублікованій в липні 2021 року, кремлівський вождь вкотре заперечив право української нації на існування."Пропаганда росії, вищі органи державної влади, високопосадовці і вся державна машина, отримавши таке благословення від свого керівника неодноразово закликали до знищення українців", ― нагадав начальник ГУР МОУ.За словами керівника воєнної розвідки, тотальна українофобія торкнулась всього суспільства Росії."Геноцид українців є не лише державною політикою рф, а й обов’язковим суспільним переконанням, спущеним згори", ― констатував Кирило Буданов.Перед повномасштабним вторгненням в Україну російським окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил."До розстрільних списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування", ― повідомив начальник ГУР МО України Маніакальні інструкції і настанови синхронно втілювались у різних регіонах України, куди вторглись російські окупанти."Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів зс рф у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва" ― підсумував Кирило Буданов.

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