Казковий настрій на театральних вечорах: що покажуть у Луцьку у грудні
Сьогодні, 11:30
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та подій, що відбудуться у грудні.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Цієї зими театр запрошує поринути у магію мистецтва! У грудні для глядачів відбудуться святкові прем'єри, улюблені класичні постановки та яскраві вистави для всієї родини. Створімо казковий настрій разом на незабутніх театральних вечорах!» – йдеться в повідомленні.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Цієї зими театр запрошує поринути у магію мистецтва! У грудні для глядачів відбудуться святкові прем'єри, улюблені класичні постановки та яскраві вистави для всієї родини. Створімо казковий настрій разом на незабутніх театральних вечорах!» – йдеться в повідомленні.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
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