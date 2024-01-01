Казковий настрій на театральних вечорах: що покажуть у Луцьку у грудні

Казковий настрій на театральних вечорах: що покажуть у Луцьку у грудні
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та подій, що відбудуться у грудні.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Цієї зими театр запрошує поринути у магію мистецтва! У грудні для глядачів відбудуться святкові прем'єри, улюблені класичні постановки та яскраві вистави для всієї родини. Створімо казковий настрій разом на незабутніх театральних вечорах!» – йдеться в повідомленні.

Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.

На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.

Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
Казковий настрій на театральних вечорах: що покажуть у Луцьку у грудні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театр, вистави, грудень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК
Сьогодні, 12:00
Казковий настрій на театральних вечорах: що покажуть у Луцьку у грудні
Сьогодні, 11:30
Трамп розглядає на посаду спецпосланця з питань України колишнього керівника розвідки Гренелла, - Reuters
Сьогодні, 11:05
Україну накриють зливи та сніг: де буде мокро
Сьогодні, 10:16
Ситуація на фронті - складна: росія безупинно атакує наші позиції, - Генштаб
Сьогодні, 09:35
Схожі новини
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 листопада Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 19 – 24 листопада
19 листопад, 13:15
Навіть одна сім'я може стати уособленням всієї країни: огляд вистав у Луцьку 5 – 10 листопада Навіть одна сім'я може стати уособленням всієї країни: огляд вистав у Луцьку 5 – 10 листопада
05 листопад, 11:20
Театральний жовтень: які вистави покажуть у луцькому драмтеатрі Театральний жовтень: які вистави покажуть у луцькому драмтеатрі
20 вересень, 16:30
У Луцьку казку-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» відвідали 1200 глядачів У Луцьку казку-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» відвідали 1200 глядачів
03 червень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК
Сьогодні, 12:00
 0
Казковий настрій на театральних вечорах: що покажуть у Луцьку у грудні
Сьогодні, 11:30
 0
Трамп розглядає на посаду спецпосланця з питань України колишнього керівника розвідки Гренелла, - Reuters
Сьогодні, 11:05
 0
Україну накриють зливи та сніг: де буде мокро
Сьогодні, 10:16
 0
Ситуація на фронті - складна: росія безупинно атакує наші позиції, - Генштаб
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8