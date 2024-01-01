Казковий настрій на театральних вечорах: що покажуть у Луцьку у грудні





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«Цієї зими театр запрошує поринути у магію мистецтва! У грудні для глядачів відбудуться святкові прем'єри, улюблені класичні постановки та яскраві вистави для всієї родини. Створімо казковий настрій разом на незабутніх театральних вечорах!» – йдеться в повідомленні.



Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.



На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.



Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та подій, що відбудуться у грудні.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Цієї зими театр запрошує поринути у магію мистецтва! У грудні для глядачів відбудуться святкові прем'єри, улюблені класичні постановки та яскраві вистави для всієї родини. Створімо казковий настрій разом на незабутніх театральних вечорах!» – йдеться в повідомленні.Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.

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