Трамп розглядає на посаду спецпосланця з питань України колишнього керівника розвідки Гренелла, - Reuters
Сьогодні, 11:05
Обраний президент США розглядає свого колишнього керівника розвідки Річарда Гренелла спеціальним посланцем з питань російсько-української війни: той зокрема виступав проти вступу Києва до НАТО
Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела, ознайомлених із ситуацією.
Гренелл раніше був послом США в Німеччині, а під час першого президентства Трампа 2017-2021 рр. виконував обовʼязки директора нацрозвідки.
Reuters зауважує: якщо Гренелл буде обраний на цю посаду, то може відіграти "ключову роль у зусиллях Трампа зупинити війну".
У матеріалі нагадують, що кандидат майбутнього американського лідера в липні підтримував створення "автономних зон" як спосіб врегулювання конфлікту. Також Гренелл висловлювався проти вступу України в НАТО в найближчому майбутньому - таку позицію поділяють й багато інших союзників Трампа.
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Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела, ознайомлених із ситуацією.
Гренелл раніше був послом США в Німеччині, а під час першого президентства Трампа 2017-2021 рр. виконував обовʼязки директора нацрозвідки.
Reuters зауважує: якщо Гренелл буде обраний на цю посаду, то може відіграти "ключову роль у зусиллях Трампа зупинити війну".
У матеріалі нагадують, що кандидат майбутнього американського лідера в липні підтримував створення "автономних зон" як спосіб врегулювання конфлікту. Також Гренелл висловлювався проти вступу України в НАТО в найближчому майбутньому - таку позицію поділяють й багато інших союзників Трампа.
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