Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК
Сьогодні, 12:00
З 1 січня 2025 року в Україні почне діяти оновлена система для встановлення інвалідності, яка замінить МСЕК. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як зміниться процедура.
Перший етап - підготовка справи. Особистий лікар разом із пацієнтом обирає зручний заклад, де відбудеться оцінювання. В електронній системі фахівець заповнює направлення та прикріплює скановані документи, підписує їх електронним підписом та направляє в обрану лікарню.
Для скерування пацієнта на оцінювання, більше не треба засідання та рішення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).
Адміністратор команд лікарні перевіряє повноту інформації в документах. Профіль справи та потрібної для оцінки команди визначається автоматично. Після перевірки система ставить справу в електронну чергу на найближчий доступний час у профільної команди.
Адміністратор та лікарі не знають, коли саме та до яких фахівців потрапить пацієнт.
Особистий лікар отримує сповіщення в системі, а пацієнт - електронний лист. Їм повідомлять лише дату, час, місце проведення та тип засідання, але не склад лікарів.
Медики з експертної команди отримають доступ до розкладу та даних пацієнта лише у день оцінювання. За необхідності вони можуть направити людину на додаткові обстеження, але лише один раз і з чітко зазначеними причинами.
Усі матеріали - справа, протокол, рішення, рекомендації - ведуться та зберігаються в електронному вигляді.
Щодо всіх пунктів рішення фіксується позиція кожного лікаря та спільний висновок. Документи підписують члени команди електронними підписами.
Крім того, пацієнт може вести аудіо чи відеозапис оцінювання, а також залучити довірену особу, прикріпивши відповідне звернення до справи. Витяг із рішенням пацієнт отримує на електронну пошту або рекомендованим листом. Лікар теж матиме доступ до документів в електронній системі. Інформація щодо рішення про статус інвалідності також буде автоматично передаватися до соціальної сфери.
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Перший етап - підготовка справи. Особистий лікар разом із пацієнтом обирає зручний заклад, де відбудеться оцінювання. В електронній системі фахівець заповнює направлення та прикріплює скановані документи, підписує їх електронним підписом та направляє в обрану лікарню.
Для скерування пацієнта на оцінювання, більше не треба засідання та рішення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).
Адміністратор команд лікарні перевіряє повноту інформації в документах. Профіль справи та потрібної для оцінки команди визначається автоматично. Після перевірки система ставить справу в електронну чергу на найближчий доступний час у профільної команди.
Адміністратор та лікарі не знають, коли саме та до яких фахівців потрапить пацієнт.
Особистий лікар отримує сповіщення в системі, а пацієнт - електронний лист. Їм повідомлять лише дату, час, місце проведення та тип засідання, але не склад лікарів.
Медики з експертної команди отримають доступ до розкладу та даних пацієнта лише у день оцінювання. За необхідності вони можуть направити людину на додаткові обстеження, але лише один раз і з чітко зазначеними причинами.
Усі матеріали - справа, протокол, рішення, рекомендації - ведуться та зберігаються в електронному вигляді.
Щодо всіх пунктів рішення фіксується позиція кожного лікаря та спільний висновок. Документи підписують члени команди електронними підписами.
Крім того, пацієнт може вести аудіо чи відеозапис оцінювання, а також залучити довірену особу, прикріпивши відповідне звернення до справи. Витяг із рішенням пацієнт отримує на електронну пошту або рекомендованим листом. Лікар теж матиме доступ до документів в електронній системі. Інформація щодо рішення про статус інвалідності також буде автоматично передаватися до соціальної сфери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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