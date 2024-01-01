Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК

Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК
З 1 січня 2025 року в Україні почне діяти оновлена система для встановлення інвалідності, яка замінить МСЕК. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як зміниться процедура.

Перший етап - підготовка справи. Особистий лікар разом із пацієнтом обирає зручний заклад, де відбудеться оцінювання. В електронній системі фахівець заповнює направлення та прикріплює скановані документи, підписує їх електронним підписом та направляє в обрану лікарню.

Для скерування пацієнта на оцінювання, більше не треба засідання та рішення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Адміністратор команд лікарні перевіряє повноту інформації в документах. Профіль справи та потрібної для оцінки команди визначається автоматично. Після перевірки система ставить справу в електронну чергу на найближчий доступний час у профільної команди.

Адміністратор та лікарі не знають, коли саме та до яких фахівців потрапить пацієнт.

Особистий лікар отримує сповіщення в системі, а пацієнт - електронний лист. Їм повідомлять лише дату, час, місце проведення та тип засідання, але не склад лікарів.

Медики з експертної команди отримають доступ до розкладу та даних пацієнта лише у день оцінювання. За необхідності вони можуть направити людину на додаткові обстеження, але лише один раз і з чітко зазначеними причинами.

Усі матеріали - справа, протокол, рішення, рекомендації - ведуться та зберігаються в електронному вигляді.

Щодо всіх пунктів рішення фіксується позиція кожного лікаря та спільний висновок. Документи підписують члени команди електронними підписами.

Крім того, пацієнт може вести аудіо чи відеозапис оцінювання, а також залучити довірену особу, прикріпивши відповідне звернення до справи. Витяг із рішенням пацієнт отримує на електронну пошту або рекомендованим листом. Лікар теж матиме доступ до документів в електронній системі. Інформація щодо рішення про статус інвалідності також буде автоматично передаватися до соціальної сфери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК
Сьогодні, 12:00
Казковий настрій на театральних вечорах: що покажуть у Луцьку у грудні
Сьогодні, 11:30
Трамп розглядає на посаду спецпосланця з питань України колишнього керівника розвідки Гренелла, - Reuters
Сьогодні, 11:05
Україну накриють зливи та сніг: де буде мокро
Сьогодні, 10:16
Ситуація на фронті - складна: росія безупинно атакує наші позиції, - Генштаб
Сьогодні, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК
Сьогодні, 12:00
 0
Казковий настрій на театральних вечорах: що покажуть у Луцьку у грудні
Сьогодні, 11:30
 0
Трамп розглядає на посаду спецпосланця з питань України колишнього керівника розвідки Гренелла, - Reuters
Сьогодні, 11:05
 0
Україну накриють зливи та сніг: де буде мокро
Сьогодні, 10:16
 0
Ситуація на фронті - складна: росія безупинно атакує наші позиції, - Генштаб
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8