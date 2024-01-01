Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК

З 1 січня 2025 року в Україні почне діяти оновлена система для встановлення інвалідності, яка замінить МСЕК. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як зміниться процедура.Перший етап - підготовка справи. Особистий лікар разом із пацієнтом обирає зручний заклад, де відбудеться оцінювання. В електронній системі фахівець заповнює направлення та прикріплює скановані документи, підписує їх електронним підписом та направляє в обрану лікарню.Для скерування пацієнта на оцінювання, більше не треба засідання та рішення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).Адміністратор команд лікарні перевіряє повноту інформації в документах. Профіль справи та потрібної для оцінки команди визначається автоматично. Після перевірки система ставить справу в електронну чергу на найближчий доступний час у профільної команди.Адміністратор та лікарі не знають, коли саме та до яких фахівців потрапить пацієнт.Особистий лікар отримує сповіщення в системі, а пацієнт - електронний лист. Їм повідомлять лише дату, час, місце проведення та тип засідання, але не склад лікарів.Медики з експертної команди отримають доступ до розкладу та даних пацієнта лише у день оцінювання. За необхідності вони можуть направити людину на додаткові обстеження, але лише один раз і з чітко зазначеними причинами.Усі матеріали - справа, протокол, рішення, рекомендації - ведуться та зберігаються в електронному вигляді.Щодо всіх пунктів рішення фіксується позиція кожного лікаря та спільний висновок. Документи підписують члени команди електронними підписами.Крім того, пацієнт може вести аудіо чи відеозапис оцінювання, а також залучити довірену особу, прикріпивши відповідне звернення до справи. Витяг із рішенням пацієнт отримує на електронну пошту або рекомендованим листом. Лікар теж матиме доступ до документів в електронній системі. Інформація щодо рішення про статус інвалідності також буде автоматично передаватися до соціальної сфери.