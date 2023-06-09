Польські фермери почали страйк біля кордону України





Про це повідомляють Державна прикордонна служба та польські видання RMF 24 та PAP, пише



Наразі в акції протесту беруть участь 30 людей. Вони безперервно ходять по пішохідному переході з прапорами в руках. Мітингувальники перебувають за кілометр від польського пункту пропуску «Медика».



Акція триватиме 48 годин із можливим продовженням.



Фермери перекрили дорогу та не пропускають вантажівки з України. Вантажівки, які прямуватимуть із Польщі до України, пропускають лише по одній на годину.



Польські ЗМІ зазначають, що легкові автомобілі, автобуси, транспорт із гуманітарною допомогою та військові колони проїжджають без проблем в обох напрямках. Поліція повідомляє, що забезпечуватиме проїзд дорогами державного значення.



Українські прикордонники кажуть, що поки що накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд до України чекають близько 150 вантажівок.



Як розповів співорганізатор блокади, лідер підкарпатської організації «Ошукане село» Роман Кондров, фермери протестують із двох причин. Перша — невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року. Друга причина протесту — занепокоєння, пов’язане з підписанням Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки організації МЕРКОСУР.



Протести польських фермерів на кордоні



Минулого року польські протестувальники блокували рух вантажівок на кордоні через «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС. «Безвіз» звільнив українських перевізників від необхідності отримувати дозволи на двосторонні й транзитні перевезення до держав ЄС.



Протестувальники вимагали, зокрема, повернути необхідність отримання дозволів для українських транспортних фірм. Окрім того, на протести виходили польські фермери, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій.



Через блокаду українська економіка зазнала близько мільярда євро збитків, економічні втрати Польщі ще більші. Окрім того, на території Польщі померли троє українських водіїв.



Активну участь у протестах та їхньому висвітленні брав лідер люблінського відділення ультраправої партії «Конфедерація» Рафал Меклер. На одній з акцій також побачили плакат із закликом до путіна, щоб той «розібрався» з владою України та Європейського Союзу, а також радянський прапор із серпом та молотом.



Поліція Польщі порушила справу щодо цього випадку. А в МЗС Польщі заявили, що «антиукраїнські тиради з вихвалянням путіна» могли організувати проросійські агенти чи «корисні ідіоти».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 23 листопада польські фермери почали акцію протесту перед пунктом пропуску «Медика — Шегині», що на кордоні України.Про це повідомляють Державна прикордонна служба та польські видання RMF 24 та PAP, пише Громадське Наразі в акції протесту беруть участь 30 людей. Вони безперервно ходять по пішохідному переході з прапорами в руках. Мітингувальники перебувають за кілометр від польського пункту пропуску «Медика».Акція триватиме 48 годин із можливим продовженням.Фермери перекрили дорогу та не пропускають вантажівки з України. Вантажівки, які прямуватимуть із Польщі до України, пропускають лише по одній на годину.Польські ЗМІ зазначають, що легкові автомобілі, автобуси, транспорт із гуманітарною допомогою та військові колони проїжджають без проблем в обох напрямках. Поліція повідомляє, що забезпечуватиме проїзд дорогами державного значення.Українські прикордонники кажуть, що поки що накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд до України чекають близько 150 вантажівок.Як розповів співорганізатор блокади, лідер підкарпатської організації «Ошукане село» Роман Кондров, фермери протестують із двох причин. Перша — невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року. Друга причина протесту — занепокоєння, пов’язане з підписанням Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки організації МЕРКОСУР.Минулого року польські протестувальники блокували рух вантажівок на кордоні через «надмірну конкуренцію» після ухвалення «транспортного безвізу» між Україною та країнами ЄС. «Безвіз» звільнив українських перевізників від необхідності отримувати дозволи на двосторонні й транзитні перевезення до держав ЄС.Протестувальники вимагали, зокрема, повернути необхідність отримання дозволів для українських транспортних фірм. Окрім того, на протести виходили польські фермери, щоб добитися помʼякшення європейського «зеленого курсу», а також отримувати більше субсидій, дотацій та компенсацій.Через блокаду українська економіка зазнала близько мільярда євро збитків, економічні втрати Польщі ще більші. Окрім того, на території Польщі померли троє українських водіїв.Активну участь у протестах та їхньому висвітленні брав лідер люблінського відділення ультраправої партії «Конфедерація» Рафал Меклер. На одній з акцій також побачили плакат із закликом до путіна, щоб той «розібрався» з владою України та Європейського Союзу, а також радянський прапор із серпом та молотом.Поліція Польщі порушила справу щодо цього випадку. А в МЗС Польщі заявили, що «антиукраїнські тиради з вихвалянням путіна» могли організувати проросійські агенти чи «корисні ідіоти».

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