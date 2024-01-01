Ситуація на фронті - складна: росія безупинно атакує наші позиції, - Генштаб

Розпочалась тисяча четверта доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат, — ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнення.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 97 КАБ.Крім цього, здійснив 4560 обстрілів, зокрема 123 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1490 дронів-камікадзе.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Іванівка, Білогорівка, Закітне, Сіверськ, Велика Новосілка, Новий Комар, Мала Токмачка, Козацьке.За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи російських загарбників.На Харківському напрямку, ворог три рази штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки.На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районі Ступочок та Часового Яру.На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в напрямку Торецька.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз безуспішно штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.На Придніпровському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував позиції наших оборонців.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також українські воїни знешкодили 20 танків, 36 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 105 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 73 автомобілі та 3 одиниці спецтехніки окупантів.