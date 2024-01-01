23 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів

23 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів
23 листопада в Україні - День пам'яті жертв Голодоморів
Кожного року ця незабутня дата припадає на останню суботу листопада.

Про це пише Еспресо.

День пам'яті жертв Голодоморів — день великої скорботи для українців.

В Україні голодоморів було кілька:
1921-1923 рр.

1932-1933 рр.

1946-1947 рр.

Найжорстокішим був голодомор у період 1932-1933 рр. - штучно створений голод. За цей час від голоду померло більше 7 мільйонів українців.

Невинно загиблих людей вшановують хвилиною мовчання, а по всій країні у вікні запалюють свічку пам’яті.

Долучіться 23 листопада до Загальнонаціональної хвилини мовчання, засвітіть свічку, як вияв скорботи за загиблими. Нехай наша віра в перемогу України буде непохитною, щоб чорні дати в календарі більше ніколи не з'являлись.

Згадайте про мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок масових штучних голодоморів.

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