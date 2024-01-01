23 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів



Кожного року ця незабутня дата припадає на останню суботу листопада.



Про це пише



День пам'яті жертв Голодоморів — день великої скорботи для українців.



В Україні голодоморів було кілька:

1921-1923 рр.



1932-1933 рр.



1946-1947 рр.



Найжорстокішим був голодомор у період 1932-1933 рр. - штучно створений голод. За цей час від голоду померло більше 7 мільйонів українців.



Невинно загиблих людей вшановують хвилиною мовчання, а по всій країні у вікні запалюють свічку пам’яті.



Долучіться 23 листопада до Загальнонаціональної хвилини мовчання, засвітіть свічку, як вияв скорботи за загиблими. Нехай наша віра в перемогу України буде непохитною, щоб чорні дати в календарі більше ніколи не з'являлись.



Згадайте про мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок масових штучних голодоморів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 листопада в Україні - День пам'яті жертв ГолодоморівКожного року ця незабутня дата припадає на останню суботу листопада.Про це пише Еспресо День пам'яті жертв Голодоморів — день великої скорботи для українців.В Україні голодоморів було кілька:1921-1923 рр.1932-1933 рр.1946-1947 рр.Найжорстокішим був голодомор у період 1932-1933 рр. - штучно створений голод. За цей час від голоду померло більше 7 мільйонів українців.Невинно загиблих людей вшановують хвилиною мовчання, а по всій країні у вікні запалюють свічку пам’яті.

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