Чехія передасть Україні пів мільйона снарядів великого калібру

Чехія у найближчі тижні передасть Україні 500 тисяч боєприпасів великого калібру в рамках ініціативи підтримки Збройних Сил України.Про це у п’ятницю, 22 листопада, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час спільного брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві, - пише "Кореспондент".За його словами, боєприпаси надійдуть в Україну до кінця 2024 року.Ліпавський підкреслив, що Чехія не зупиниться на досягнутому та продовжить надавати необхідну підтримку Україні, зокрема в контексті зусиль України щодо вступу до ЄС і НАТО. Міністр також акцентував на важливості для України мати надійний захист.Нагадаємо, Ліпавський заявляв, що Чехія не накладає жодних обмежень на використання Україною своєї військової техніки.Також повідомлялося, що Чехія закупить для України боєприпаси коштом заморожених активів РФ.