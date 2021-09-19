«Мала б бути, як голова»: волинські фермери збирають урожай капусти. ВІДЕО





Про це у коментарі розповів Ярослав Оніщук. З його слів, в господарстві усі овочі вже зібрали, залишилася лише капуста.



Як збирають капусту сезонні працівники

На полі фермерського господарства поблизу села Доросиніпрацюють сезонні працівники. ілокачанну капусту зрізають вручну.



Четвертий рік допомагає збирати врожай жителька села Немир Олена Ліщук. З її слів, капуста цього року не вродила.



"Маленька, а має бути як голова. Вчора трошки різали й сьогодні. Треба допомогти, хай голубці їдять на війні. І борщ варимо, і тушимо, все робимо з капусти", — говорить працівниця фермерського господарства.



Як розповідає працівниця Олена Войтюк, сезонні заробітки допомагають місцевим вижити на селі.



"Підтримка є якась. Бо так роботи немає, а тут хоч заробимо трошки. Бригада дружна, п’ять жінок. Щороку капусту полемо й обрізаємо", — каже жінка.



Капусту вантажать на причіп, в який поміщається 12 ящиків, розповідає працівник Ярослав Новосад: "Зараз приїде інший, ще будемо набирати. В Переспу повеземо на зберігання в холодильник".



"Через засуху урожай так собі"

Зі слів агронома фермерського господарства Ярослава Оніщука, щороку обробляють орієнтовно тисячу гектарів землі. Овочів на борщовий набір цього року садили небагато. Зокрема, два гектари картоплі, гектар столових буряків, гектар моркви й 86 сотих капусти. Це, каже агроном, на 70 % менше, ніж торік.



"Капусту ми не з розсади вирощуємо, а сіємо сівалкою. Ми її сіяли у 20 числах травня. То пізні строки. То ми не ризикували викидати лишні затрати. Через засуху вродила так собі. Вона не розвинулася, як треба. Перші формування головок почалися на початку вересня, як пішли дощі", — говорить агроном.



Зі слів Ярослава Оніщука, далі зібрану капусту перебирають, фасують в сітки й вона їде до споживача. Частину зібраних овочів передають в медзаклади та військовим на передову.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У фермерському господарстві Доросинівської громади на Волині триває сезон зрізання капусти. Через засуху 2024 рік — неврожайний у порівнянні з попереднім.Про це у коментарі розповів Суспільному агроном. З його слів, в господарстві усі овочі вже зібрали, залишилася лише капуста.На полі фермерського господарства поблизу села Доросиніпрацюють сезонні працівники. ілокачанну капусту зрізають вручну.Четвертий рік допомагає збирати врожай жителька села Немир. З її слів, капуста цього року не вродила."Маленька, а має бути як голова. Вчора трошки різали й сьогодні. Треба допомогти, хай голубці їдять на війні. І борщ варимо, і тушимо, все робимо з капусти", — говорить працівниця фермерського господарства.Як розповідає працівниця, сезонні заробітки допомагають місцевим вижити на селі."Підтримка є якась. Бо так роботи немає, а тут хоч заробимо трошки. Бригада дружна, п’ять жінок. Щороку капусту полемо й обрізаємо", — каже жінка.Капусту вантажать на причіп, в який поміщається 12 ящиків, розповідає працівник Ярослав Новосад: "Зараз приїде інший, ще будемо набирати. В Переспу повеземо на зберігання в холодильник".Зі слів агронома фермерського господарства Ярослава Оніщука, щороку обробляють орієнтовно тисячу гектарів землі. Овочів на борщовий набір цього року садили небагато. Зокрема, два гектари картоплі, гектар столових буряків, гектар моркви й 86 сотих капусти. Це, каже агроном, на 70 % менше, ніж торік."Капусту ми не з розсади вирощуємо, а сіємо сівалкою. Ми її сіяли у 20 числах травня. То пізні строки. То ми не ризикували викидати лишні затрати. Через засуху вродила так собі. Вона не розвинулася, як треба. Перші формування головок почалися на початку вересня, як пішли дощі", — говорить агроном.Зі слів Ярослава Оніщука, далі зібрану капусту перебирають, фасують в сітки й вона їде до споживача. Частину зібраних овочів передають в медзаклади та військовим на передову.

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