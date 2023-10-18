Стипендії Кабміну отримуватимуть шестеро вчених з Волині

Стипендії Кабміну отримуватимуть шестеро вчених з Волині
Науковці Волинського національного університету імені Лесі Українки стали стипендіатами Кабінету Міністрів України.

Про це повідомили на офіційному сайті ВНУ.

Відповідно до постанови президії Комітету з національної премії України імені Бориса Патона від 05 листопада 2024 року №6 “Про призначення стипендій та продовження виплати стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених” за успішне провадження наукових досліджень, здійснення актуальних науково-технічних розробок шестии молодим науковцям Волинського національного університету імені Лесі Українки призначено Стипендії Кабінету Міністрів України:

Замуруєвій Оксані Валеріївні – кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри експериментальної та комп’ютерної фізики імені А. В. Свідзинського;
Салієвій Лесі Миколаївні – кандидату хімічних наук, доценту кафедри органічної та фармацевтичної хімії;
Мельник Катерині Петрівні – доктору економічних наук, професору кафедри обліку та оподаткування;
Разиграєву Олегу Володимировичу – доктору історичних наук, професору кафдери всесвітньої історії;
Коржик Ользі Василівні – кандидату біологічних наук, доценту кафедри фізіології людини і тварин;
Журавльовій Олені Вікторівні – доктору психологічних наук, доценту, завідувачу кафедри загальної та клінічної психології.

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Теги: стипендія, ВНУ, Україна, Волинь, наука
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