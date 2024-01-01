Відійшла у засвіти журналістка з Волині Алла Лісова

Відійшла у засвіти журналістка з Волині Алла Лісова
22-го листопада, у віці 61 рік, перестало битися серце знаної у Нововолинську та на Волині журналістки Алли Лісової.

Жінка померла в лікарні у Львові. Про це повідомляє БУГ, посилаючись на власні джерела.

Алла Лісова працювала у журналістиці понад 30 років, більшість — у газеті «Волинь». Висвітлювала події, що відбуваються в усіх галузях життєдіяльності міста та Володимирського району.

Також була депутатом Волинської обласної ради, в останню каденцію — депутатом Володимирської районної ради.

23-го листопада, відбудеться відспівування у Свято-Духівському Соборі Нововолинська о 16:00. Похорон відбудеться у неділю, 24-го листопада у селі Млинище о 13:00.

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Теги: смерть, втрата, журналістика, Алла Лісова
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