Відійшла у засвіти журналістка з Волині Алла Лісова
Сьогодні, 01:15
22-го листопада, у віці 61 рік, перестало битися серце знаної у Нововолинську та на Волині журналістки Алли Лісової.
Жінка померла в лікарні у Львові. Про це повідомляє БУГ, посилаючись на власні джерела.
Алла Лісова працювала у журналістиці понад 30 років, більшість — у газеті «Волинь». Висвітлювала події, що відбуваються в усіх галузях життєдіяльності міста та Володимирського району.
Також була депутатом Волинської обласної ради, в останню каденцію — депутатом Володимирської районної ради.
23-го листопада, відбудеться відспівування у Свято-Духівському Соборі Нововолинська о 16:00. Похорон відбудеться у неділю, 24-го листопада у селі Млинище о 13:00.
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Жінка померла в лікарні у Львові. Про це повідомляє БУГ, посилаючись на власні джерела.
Алла Лісова працювала у журналістиці понад 30 років, більшість — у газеті «Волинь». Висвітлювала події, що відбуваються в усіх галузях життєдіяльності міста та Володимирського району.
Також була депутатом Волинської обласної ради, в останню каденцію — депутатом Володимирської районної ради.
23-го листопада, відбудеться відспівування у Свято-Духівському Соборі Нововолинська о 16:00. Похорон відбудеться у неділю, 24-го листопада у селі Млинище о 13:00.
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