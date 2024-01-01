Міносвіти оголосило конкурс на посаду ректора ВНУ





Про це йеться на сайті міністерства.



Міністр освіти та науки Оксен Лісовий відповідно до чинного законодавства наказав оголосити конкурс на заміщення посади ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки.



Відтак в міністерстві організують прийом і розгляд документів від претендентів на їх відповідність вимогам, передбаченим Законом України «Про вищу освіту», та надаватимуть методичні рекомендації щодо організації проведення виборів ректора ВНУ імені Лесі Українки.



Вибори ректора Волинського національного університету імені

Лесі Українки проведуть 12 березня 2025 року.

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