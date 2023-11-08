На Волині авто збило пішоходку, жінка у край важкому стані
22 листопад, 22:38
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні ввечері на автодорозі поблизу села Трилісці Луцького району.
Відомо, що водій автомобіля здійснив наїзд на жінку. Вона отримала тілесні ушкодження, - пише ІА Волинські новини.
На місці аварії працює слідчо-оперативна група.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на місце ДТП.
Жінка отримала численні травми. Наразі постраждалу у край важкому стані швидкою доставили у Волинську обласну клінічну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відомо, що водій автомобіля здійснив наїзд на жінку. Вона отримала тілесні ушкодження, - пише ІА Волинські новини.
На місці аварії працює слідчо-оперативна група.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на місце ДТП.
Жінка отримала численні травми. Наразі постраждалу у край важкому стані швидкою доставили у Волинську обласну клінічну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Міносвіти оголосило конкурс на посаду ректора ВНУ
22 листопад, 23:51
На Волині авто збило пішоходку, жінка у край важкому стані
22 листопад, 22:38
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 23 листопада
22 листопад, 21:57
На Запоріжжі загинув 28-річний воїн з Волині Микола Зуб
22 листопад, 20:35