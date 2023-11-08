На Волині авто збило пішоходку, жінка у край важкому стані

На Волині авто збило пішоходку, жінка у край важкому стані
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні ввечері на автодорозі поблизу села Трилісці Луцького району.

Відомо, що водій автомобіля здійснив наїзд на жінку. Вона отримала тілесні ушкодження, - пише ІА Волинські новини.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на місце ДТП.

Жінка отримала численні травми. Наразі постраждалу у край важкому стані швидкою доставили у Волинську обласну клінічну лікарню.

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Теги: ДТП, потерпіла, наїзд, швидка, Трилісці
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