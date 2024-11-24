На Запоріжжі загинув 28-річний воїн з Волині Микола Зуб

На Запоріжжі загинув 28-річний воїн з Волині Микола Зуб
Знову трагічна звістка надійшла на Волинь. У жалобі Горохівська громада - загинув молодий воїн-краянин.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці громади у фейсбуці.

"Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом вчергове торкнувся нашої громади. На щиті, додому повертається Захисник ЗУБ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ, 19.12.1995 р.н. житель с. Холонів. Йому назавжди 28….. Зовсім молоде життя заради кожного українця", - йдеться у дописі.

Воїн з Горохівщини загинув 09.11.2024 року в районі одного з населених пунктів Запорізької області.

23.11.2024 року, орієнтовно об 11 год., зустрічаємо тіло Героя живим коридором від Свято-Вознесенської каплиці до с.Холонів.

Чин похорону відбудеться 24.11.2024 року (неділя)

23-24 листопада у громаді оголошено дні жалоби.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя

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Теги: війна, смерть, загибель, Микола Зуб, Холонів, втрата, Горохів, Волинь
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