Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 23 листопада

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Волинська область

Мінлива хмарність. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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