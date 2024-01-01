Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 23 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.



Волинська область



Мінлива хмарність. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.Мінлива хмарність. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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