Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 23 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 23 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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