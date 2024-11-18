На Запоріжжі загинув Герой з Луцької громади Олександр Гавриш

Олександр Гавриш.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Житель с.Жидичин Луцької міської територіальної громади Гавриш Олександр Валерійович, 01.04.1988 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду помічника гранатометника 2 відділення 3 взводу оперативного призначення 1 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) 3 батальйону оперативного призначення.



Солдат Гавриш Олександр Валерійович загинув 18.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області", - йдеться в повідомленні.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з Луцької громадиПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Житель с.Жидичин Луцької міської територіальної громади Гавриш Олександр Валерійович, 01.04.1988 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду помічника гранатометника 2 відділення 3 взводу оперативного призначення 1 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) 3 батальйону оперативного призначення.Солдат Гавриш Олександр Валерійович загинув 18.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області", - йдеться в повідомленні.Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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