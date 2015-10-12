Лукашенко балотуватиметься на сьомий президентський термін, а в разі протестів - відключить інтернет

Олександр Лукашенко пригрозив, що у разі нових масових акцій протесту, подібних до тих, що відбулися після президентських виборів у 2020 році, повністю відключить інтернет.



Про це він заявив на зустрічі зі студентами кількох навчальних закладів, передає



"Якщо таке повториться, ми його взагалі вимкнемо. Як ви думаєте, я буду дивитися і молитися, що ви комусь не написали, якщо завтра країни не буде", - сказав Лукашенко.



За його словами, у 2020 році інтернет відключили через те, що "тоді розмова йшла про долю країни".



"Скажу чесно, майже завжди це було з мого дозволу. Якщо у вас дві проблеми, ви починаєте зважувати. На цій чаші терезів була країна", - пояснив Лукашенко.



Протести у Білорусі почалися 9 серпня 2020 року, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%.



Після оголошення дати нових президентських виборів у Білорусі репресії в країні посилилися: з кінця жовтня білоруські правозахисники фіксують масові затримання по всій країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусіпригрозив, що у разі нових масових акцій протесту, подібних до тих, що відбулися після президентських виборів у 2020 році, повністю відключить інтернет.Про це він заявив на зустрічі зі студентами кількох навчальних закладів, передає "Радіо Свобода" "Якщо таке повториться, ми його взагалі вимкнемо. Як ви думаєте, я буду дивитися і молитися, що ви комусь не написали, якщо завтра країни не буде", - сказав Лукашенко.За його словами, у 2020 році інтернет відключили через те, що "тоді розмова йшла про долю країни"."Скажу чесно, майже завжди це було з мого дозволу. Якщо у вас дві проблеми, ви починаєте зважувати. На цій чаші терезів була країна", - пояснив Лукашенко.Протести у Білорусі почалися 9 серпня 2020 року, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%.Після оголошення дати нових президентських виборів у Білорусі репресії в країні посилилися: з кінця жовтня білоруські правозахисники фіксують масові затримання по всій країні.

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