Вночі через ожеледицю дороги на Волині посипали понад 30 спецавто
Сьогодні, 16:42
У ніч на 22 листопада автошляхи на Волині протиожеледними матеріалами обробляли 31 спецавто і 39 працівників.
Про це повідомили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури області. До обробки доріг приступили через ожеледицю, пише Суспільне.
Станом на ранок 22 листопада проїзд міжнародними, територіальними і регіональними автошляхами — вільний.
За прогнозами синоптиків, 22 листопада в області знову сніжитиме, місцями можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Температура повітря коливатиметься від 0-5° морозу вночі, до 3° тепла вдень. Така ж погода очікується й у вихідні дні.
Довідково: цього року на зимовий період Служба відновлення області заготовили 4400 тонн солі та 5600 тонн піщано-соляної суміші. Для проведення робіт з зимового утримання автошляхів на Волині будуть працювати загалом 100 одиниць техніки. З них 47 — комбіновані дорожні машини та розподільники протиожеледних матеріалів.
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Про це повідомили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури області. До обробки доріг приступили через ожеледицю, пише Суспільне.
Станом на ранок 22 листопада проїзд міжнародними, територіальними і регіональними автошляхами — вільний.
За прогнозами синоптиків, 22 листопада в області знову сніжитиме, місцями можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Температура повітря коливатиметься від 0-5° морозу вночі, до 3° тепла вдень. Така ж погода очікується й у вихідні дні.
Довідково: цього року на зимовий період Служба відновлення області заготовили 4400 тонн солі та 5600 тонн піщано-соляної суміші. Для проведення робіт з зимового утримання автошляхів на Волині будуть працювати загалом 100 одиниць техніки. З них 47 — комбіновані дорожні машини та розподільники протиожеледних матеріалів.
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