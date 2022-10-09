Вночі через ожеледицю дороги на Волині посипали понад 30 спецавто

Вночі через ожеледицю дороги на Волині посипали понад 30 спецавто
У ніч на 22 листопада автошляхи на Волині протиожеледними матеріалами обробляли 31 спецавто і 39 працівників.

Про це повідомили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури області. До обробки доріг приступили через ожеледицю, пише Суспільне.

Станом на ранок 22 листопада проїзд міжнародними, територіальними і регіональними автошляхами — вільний.

За прогнозами синоптиків, 22 листопада в області знову сніжитиме, місцями можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Температура повітря коливатиметься від 0-5° морозу вночі, до 3° тепла вдень. Така ж погода очікується й у вихідні дні.

Довідково: цього року на зимовий період Служба відновлення області заготовили 4400 тонн солі та 5600 тонн піщано-соляної суміші. Для проведення робіт з зимового утримання автошляхів на Волині будуть працювати загалом 100 одиниць техніки. З них 47 — комбіновані дорожні машини та розподільники протиожеледних матеріалів.

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Теги: Волинь, сніг, дороги
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