Діти з Луцька здобули гран-прі на міжнародному конкурсі у Варшаві
Сьогодні, 15:40
Ансамбль народної музики "Волиняни" Луцької музичної школи №3 та лучанин Володимир Каліш здобули гран-прі на міжнародному конкурсі "Warsaw Art Competition", що відбувся у Варшаві.
Одразу після повернення з Польщі колектив відновив репетицію, розповіла Суспільному керівниця ансамблю Тетяна Жилюк. Загалом участь у міжнародному конкурсі взяли 23 вихованці музшколи.
"Репертуару маємо багато, ми вибрали найяскравіший. Це було 4 пісні взято і пов'язано в одну композицію, хронометраж виступу був до 8 хвилин і не більше", — говорить Тетяна Жилюк.
12-річний Володимир Каліш вчиться грі на бандурі і співу 7 років. На конкурсі у Варшаві виконував пісню "Єднаймося, браття". Лучанин здобув гран-прі в номінації "Академічний вокал". Каже: хвилювання майже не було, бо це не перша його перемога.
"Я не думав все ж таки, що я виграю гран-прі, тому що пісня про Україну, а це все ж таки конкурс у Варшаві і судді теж з Польщі. Але вони професійно оцінили вокал і те, як я виклався", — каже 12-річний бандурист.
Солістки ансамблю Ірина та Соломія зайняли перші місця в різних номінаціях з вокалу, кажуть, що конкуренція на конкурсі була потужною.
"Я брала участь в конкурсі, як солістка і брала участь в номінації "Фольклорний спів і народний спів" і для мене це було дуже важливо, дуже тяжко, я переживала, боялася", — пригадує Ірина.
Довідково: ансамблю народної музики "Волиняни" 29 років, в їх репертуарі – традиційні, автентичні та авторські пісні, розповіла керівниця Тетяна Жилюк. За роки існування ансамбль представляв Україну на міжнародних конкурсах та фестивалях в Туреччині, Албанії, Чорногорії, Польщі, Чехії, Литві та Латвії.
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Одразу після повернення з Польщі колектив відновив репетицію, розповіла Суспільному керівниця ансамблю Тетяна Жилюк. Загалом участь у міжнародному конкурсі взяли 23 вихованці музшколи.
"Репертуару маємо багато, ми вибрали найяскравіший. Це було 4 пісні взято і пов'язано в одну композицію, хронометраж виступу був до 8 хвилин і не більше", — говорить Тетяна Жилюк.
12-річний Володимир Каліш вчиться грі на бандурі і співу 7 років. На конкурсі у Варшаві виконував пісню "Єднаймося, браття". Лучанин здобув гран-прі в номінації "Академічний вокал". Каже: хвилювання майже не було, бо це не перша його перемога.
"Я не думав все ж таки, що я виграю гран-прі, тому що пісня про Україну, а це все ж таки конкурс у Варшаві і судді теж з Польщі. Але вони професійно оцінили вокал і те, як я виклався", — каже 12-річний бандурист.
Солістки ансамблю Ірина та Соломія зайняли перші місця в різних номінаціях з вокалу, кажуть, що конкуренція на конкурсі була потужною.
"Я брала участь в конкурсі, як солістка і брала участь в номінації "Фольклорний спів і народний спів" і для мене це було дуже важливо, дуже тяжко, я переживала, боялася", — пригадує Ірина.
Довідково: ансамблю народної музики "Волиняни" 29 років, в їх репертуарі – традиційні, автентичні та авторські пісні, розповіла керівниця Тетяна Жилюк. За роки існування ансамбль представляв Україну на міжнародних конкурсах та фестивалях в Туреччині, Албанії, Чорногорії, Польщі, Чехії, Литві та Латвії.
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