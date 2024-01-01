Діти з Луцька здобули гран-прі на міжнародному конкурсі у Варшаві

Діти з Луцька здобули гран-прі на міжнародному конкурсі у Варшаві
Ансамбль народної музики "Волиняни" Луцької музичної школи №3 та лучанин Володимир Каліш здобули гран-прі на міжнародному конкурсі "Warsaw Art Competition", що відбувся у Варшаві.

Одразу після повернення з Польщі колектив відновив репетицію, розповіла Суспільному керівниця ансамблю Тетяна Жилюк. Загалом участь у міжнародному конкурсі взяли 23 вихованці музшколи.

"Репертуару маємо багато, ми вибрали найяскравіший. Це було 4 пісні взято і пов'язано в одну композицію, хронометраж виступу був до 8 хвилин і не більше", — говорить Тетяна Жилюк.

12-річний Володимир Каліш вчиться грі на бандурі і співу 7 років. На конкурсі у Варшаві виконував пісню "Єднаймося, браття". Лучанин здобув гран-прі в номінації "Академічний вокал". Каже: хвилювання майже не було, бо це не перша його перемога.

"Я не думав все ж таки, що я виграю гран-прі, тому що пісня про Україну, а це все ж таки конкурс у Варшаві і судді теж з Польщі. Але вони професійно оцінили вокал і те, як я виклався", — каже 12-річний бандурист.

Солістки ансамблю Ірина та Соломія зайняли перші місця в різних номінаціях з вокалу, кажуть, що конкуренція на конкурсі була потужною.
Діти з Луцька здобули гран-прі на міжнародному конкурсі у Варшаві

"Я брала участь в конкурсі, як солістка і брала участь в номінації "Фольклорний спів і народний спів" і для мене це було дуже важливо, дуже тяжко, я переживала, боялася", — пригадує Ірина.

Довідково: ансамблю народної музики "Волиняни" 29 років, в їх репертуарі – традиційні, автентичні та авторські пісні, розповіла керівниця Тетяна Жилюк. За роки існування ансамбль представляв Україну на міжнародних конкурсах та фестивалях в Туреччині, Албанії, Чорногорії, Польщі, Чехії, Литві та Латвії.
Діти з Луцька здобули гран-прі на міжнародному конкурсі у Варшаві
Діти з Луцька здобули гран-прі на міжнародному конкурсі у Варшаві
Діти з Луцька здобули гран-прі на міжнародному конкурсі у Варшаві

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Теги: волиняни, ансамбль
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