Проник у будинок та вчинив розпусні дії щодо 10-річної дитини: волинянин отримав 5 років тюрми

5 років позбавлення волі - прокурори домоглися в суді апеляційної інстанції реального покарання для волинянина, який чинив розпусні дії щодо 10-річної дитини.Про це повідомили у прессслужбі Волинської обласної прокуратури.За наполегливої позиції прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури Волинський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції та, визнавши 44-річного чоловіка винуватим у розбещенні малолітньої та порушенні недоторканності житла (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 162 КК України), призначив йому покарання у виді 5 років реального позбавлення волі.Доведено, що опівночі 6 лютого 2024 року нетверезий житель одного з сіл Ковельського району незаконно проник до житлового будинку в рідному селі, зайшов у кімнату, де спала 10-річна дитина, та вчиняв щодо неї розпусні дії.Суд першої інстанції призначив зловмиснику покарання зі встановленням трирічного іспитового строку.Не погодившись із таким покаранням, прокурори оскаржили вирок в апеляційному порядку. Дослухавшись до доводів прокурорів, апеляційний суд призначив волинянину остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займатись навчальною та/чи виховною діяльністю осіб до 18 років.Відповідно до рішення суду, яке набрало законної сили, інформацію про кривдника дитини внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.В ході судового розгляду прокурорами дотримано міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини, а також Стандартів роботи прокурора у кримінальних провадженнях за участю дітей, дитина в судові засідання не викликалась, з метою уникнення психологічного стресу та повторного травмування малолітньої.