5 діб не виходив на зв’язок: на Волині рятувальники відкрили квартиру, де потребував допомоги чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні на лінію 101 надійшло повідомлення, що в селищі Локачі чоловік 5 діб не виходить на зв’язок.



На місце ситуації прибув підрозділ 15-ї ДПРЧ селища Локачі.



Рятувальники за допомогою драбини здійснили підйом на балкон 2 поверху, провели відкривання дверей за допомогою шанцевого інструменту та надали доступ в квартиру працівникам екстреної медичної допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В селищі Локачі Володимирського району рятувальники аварійно відкрили квартиру, де потребував допомоги чоловік.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні на лінію 101 надійшло повідомлення, що в селищі Локачі чоловік 5 діб не виходить на зв’язок.На місце ситуації прибув підрозділ 15-ї ДПРЧ селища Локачі.Рятувальники за допомогою драбини здійснили підйом на балкон 2 поверху, провели відкривання дверей за допомогою шанцевого інструменту та надали доступ в квартиру працівникам екстреної медичної допомоги.

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