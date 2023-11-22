5 діб не виходив на зв’язок: на Волині рятувальники відкрили квартиру, де потребував допомоги чоловік

5 діб не виходив на зв’язок: на Волині рятувальники відкрили квартиру, де потребував допомоги чоловік
В селищі Локачі Володимирського району рятувальники аварійно відкрили квартиру, де потребував допомоги чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні на лінію 101 надійшло повідомлення, що в селищі Локачі чоловік 5 діб не виходить на зв’язок.

На місце ситуації прибув підрозділ 15-ї ДПРЧ селища Локачі.

Рятувальники за допомогою драбини здійснили підйом на балкон 2 поверху, провели відкривання дверей за допомогою шанцевого інструменту та надали доступ в квартиру працівникам екстреної медичної допомоги.
5 діб не виходив на зв’язок: на Волині рятувальники відкрили квартиру, де потребував допомоги чоловік

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Теги: Волинь, рятувальники, допомога
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