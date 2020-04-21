Підпалив будинок та спричинив смерть жінки – волинянина взяли під варту

Підпалив будинок та спричинив смерть жінки – волинянина взяли під варту
Підпалив будинок та спричинив смерть жінки – волинянина взяли
під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 62-річному жителю села Литовеж повідомлено про підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людини (ч.2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, пізно увечері 17 листопада 2024 року чоловік підпалив речі у веранді будинку, в якому тимчасово проживав.

Унаслідок цього будинок згорів, а 53-річна жінка померла від отруєння чадним газом.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: Волинь, прокуратура, дім, підпал
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