Підпалив будинок та спричинив смерть жінки – волинянина взяли під варту
Сьогодні, 13:42
Підпалив будинок та спричинив смерть жінки – волинянина взяли
під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 62-річному жителю села Литовеж повідомлено про підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людини (ч.2 ст. 194 КК України).
За даними слідства, пізно увечері 17 листопада 2024 року чоловік підпалив речі у веранді будинку, в якому тимчасово проживав.
Унаслідок цього будинок згорів, а 53-річна жінка померла від отруєння чадним газом.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 62-річному жителю села Литовеж повідомлено про підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людини (ч.2 ст. 194 КК України).
За даними слідства, пізно увечері 17 листопада 2024 року чоловік підпалив речі у веранді будинку, в якому тимчасово проживав.
Унаслідок цього будинок згорів, а 53-річна жінка померла від отруєння чадним газом.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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