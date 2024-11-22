Росія поставила КНДР зенітні ракети в обмін на її війська





Про це повідомляє AP з посиланням на міністра оборони Південної Кореї Шина Вонсіка, пише



У п’ятницю Шин в ефірі телепрограми SBS заявив, що Південна Корея встановила, що Росія надала зенітні ракети та інше обладнання для посилення мережі протиповітряної оборони Пхеньяна.



Також, за його словами, Росія надала Північній Кореї різноманітну економічну допомогу.



Видання зазначає, що Сеул і Вашингтон висловили занепокоєння з приводу можливої передачі Росією чутливих ядерних і ракетних технологій Північній Кореї.



Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія поставила Північній Кореї більше мільйона барелів (56 тисяч тонн) нафти, ймовірно, розплачуючись за військову підтримку.



10 листопада видання The New York Times писало, що 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.



За даними Bloomberg, Північна Корея може відправити загалом до 100 тисяч своїх військових для підтримки війни Росії в Україні.

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