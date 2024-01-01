У Луцьку 15-річний студент повідомив про «замінування» шкіл та просив викуп - мільйон гривень

У Луцьку 15-річний студент повідомив про «замінування» шкіл та просив викуп - мільйон гривень
Поліцейські оперативно встановили особу, яка повідомила про неправдиве замінування ліцеїв та шкіл у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Вчора вранці, 21 листопада, до поліції звернувся директор одного з ліцеїв, який повідомив, що на електронну адресу установи надійшов лист з інформацією про замінування низки навчальних закладів в обласному центрі. Мінер просить викуп – 1 млн. грн.

Усі зазначені об’єкти перевірили спеціалісти-вибухотехніки. На місці також працювала кінологічна служба. Жодних вибухових речовин правоохоронці не виявили. Проводилась евакуація.

Проаналізувавши номери телефонів, оперативники, за інформаційної підтримки співробітників кримінального аналізу, швидко встановили особу зловмисника. Ним виявився 15-річний студент одного із коледжів обласного центру. Хлопець розповів, що про це його попросили знайомі, які не хотіли йти на навчання.

В його помешканні поліцейські провели невідкладний обшук у результаті якого вилучили низку речових доказів.

Окрім цього, поліцейські встановили причетність хлопця до вчинення неправдивого повідомлення про замінування закладів освіти у Луцьку 19 листопада.

Санкція ч. 2 ст. 259 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Луцьк, мінування, школи
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