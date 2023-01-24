Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород 34 зрадників України

Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про позбавлення державних нагород 34 зрадників України.



Як передає



До першого списку увійшли 34 особи. Серед них – колишні урядовці, народні депутати, керівники Служби безпеки України і Генеральної прокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усі вони позбавлені державних нагород України безстроково.



До десяти з них застосований максимальний набір санкцій – 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торгівельних операцій.



Серед них до сімох санкції застосовані вперше. Зокрема це колишній перший заступник лідера Партії регіонів, голова відповідної парламентської фракції Олександр Єфремов. Мав ордени "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.



Це колишній перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін. Мав ордени "За заслуги" ІІ-ІІІ ступенів та звання "Заслужений юрист України".



Також державних нагород України позбавлені восьмеро осіб, які вже перебувають під іншими санкціями України.



Це колишній народний депутат ІІ-IV та IX скликань Віктор Медведчук. Був нагороджений орденами "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, мав звання "Заслужений юрист України".



Також це ексміністр освіти і науки (2010–2014) Дмитро Табачник. Мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання "Заслужений діяч науки і техніки".



Це колишній Прем’єр-міністр (2010–2014) Микола Азаров, який був нагороджений орденами "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також мав звання "Заслужений економіст України".



Крім того, державної нагороди України також позбавлений колишній генпрокурор (2010–2014) Віктор Пшонка. Мав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.



Також це колишній народний депутат III-IX скликань Андрій Деркач. Мав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.



У списку є предстоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ патріарх Кирило. Був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.



Почесного звання "Народний артист України" позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій – також звання "Заслужений артист України".



Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 11410, який ініціював Президент України Володимир Зеленський. Цей проєкт закону передбачає позбавлення державних нагород України осіб, які були засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, окремі злочини проти громадської безпеки; тих, хто пропагує державу-агресорку чи виправдовує окупацію України.



20 листопада Верховна Рада 283 голосами народних депутатів ухвалила закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.



Того ж дня Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипідписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про позбавлення державних нагород 34 зрадників України.Як передає Укрінформ , про це ідеться на сайті глави держави.До першого списку увійшли 34 особи. Серед них – колишні урядовці, народні депутати, керівники Служби безпеки України і Генеральної прокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усі вони позбавлені державних нагород України безстроково.До десяти з них застосований максимальний набір санкцій – 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торгівельних операцій.Серед них до сімох санкції застосовані вперше. Зокрема це колишній перший заступник лідера Партії регіонів, голова відповідної парламентської фракції. Мав ордени "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.Це колишній перший заступник генпрокурора. Мав ордени "За заслуги" ІІ-ІІІ ступенів та звання "Заслужений юрист України".Також державних нагород України позбавлені восьмеро осіб, які вже перебувають під іншими санкціями України.Це колишній народний депутат ІІ-IV та IX скликань. Був нагороджений орденами "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, мав звання "Заслужений юрист України".Також це ексміністр освіти і науки (2010–2014). Мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання "Заслужений діяч науки і техніки".Це колишній Прем’єр-міністр (2010–2014), який був нагороджений орденами "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також мав звання "Заслужений економіст України".Крім того, державної нагороди України також позбавлений колишній генпрокурор (2010–2014). Мав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.Також це колишній народний депутат III-IX скликань. Мав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.У списку є предстоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ патріарх. Був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.Почесного звання "Народний артист України" позбавлені російські співаки, російський композитор, а співачки– також звання "Заслужений артист України".Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 11410, який ініціював Президент України Володимир Зеленський. Цей проєкт закону передбачає позбавлення державних нагород України осіб, які були засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, окремі злочини проти громадської безпеки; тих, хто пропагує державу-агресорку чи виправдовує окупацію України.20 листопада Верховна Рада 283 голосами народних депутатів ухвалила закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.Того ж дня Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію