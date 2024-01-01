Верховна Рада скасувала засідання через загрозу ракетного удару





Про те, що засідання скасували, написали народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко, а парламентар Тарас Батенко назвав причину, пише



Як повідомили Гончаренко та Геращенко, 22 листопада мала бути година запитань до уряду. Водночас вони не вказали, чому засідання скасували.



Геращенко заявила, що 21 листопада, коли оголошували запити до президента, в залі вже було напівпорожньо.



«Нагадаю, садочки, школи, магазини, лікарні — працюють. У випадку тривоги йдуть в укриття. Важко пояснити, чому скасували засідання ВР. Де, до речі, мали слухати виклики у зовнішній політиці», — зазначила депутатка.



Натомість Батенко розповів, що парламентарів проінформували про загрозу удару ракетою по Верховній Раді в Києві найближчими днями. Про це також пише «Українська правда» з посиланням на джерела.



Попереднє пленарне засідання Верховної Ради відбулось 21 листопада, у день російського удару новою ракетою «Орешник» по Дніпру. Депутати прийняли п’ять законопроєктів у цілому, проголосували ще за сім законопроєктів за основу та ухвалили дві постанови, повідомляється на сайті парламенту.



Що відомо про удар?



Рано-вранці 21 листопада російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, за словами президента України Володимира Зеленського, росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету «Рубеж».



У росії заявили, нібито поцілили по заводу «Південмаш» у Дніпрі. Українська сторона не підтверджувала цього, хоча у Дніпропетровській ОВА казали, що було пошкоджене певне промислове підприємство.



У відповідь Астраханську область рф, звідки відбувався запуск, атакували безпілотники.



Увечері цього ж дня путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності «Орешник». Про те, що рф могли атакувати Дніпро балістичною ракетою середньої дальності, а не міжконтинентальною, писав також Reuters із посиланням на представника США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Засідання Верховної Ради, заплановане на 22 листопада, не відбудеться через загрозу ракетного удару.Про те, що засідання скасували, написали народні депутатита, а парламентарназвав причину, пише Громадське Як повідомили Гончаренко та Геращенко, 22 листопада мала бути година запитань до уряду. Водночас вони не вказали, чому засідання скасували.Геращенко заявила, що 21 листопада, коли оголошували запити до президента, в залі вже було напівпорожньо.«Нагадаю, садочки, школи, магазини, лікарні — працюють. У випадку тривоги йдуть в укриття. Важко пояснити, чому скасували засідання ВР. Де, до речі, мали слухати виклики у зовнішній політиці», — зазначила депутатка.Натомість Батенко розповів, що парламентарів проінформували про загрозу удару ракетою по Верховній Раді в Києві найближчими днями. Про це також пише «Українська правда» з посиланням на джерела.Попереднє пленарне засідання Верховної Ради відбулось 21 листопада, у день російського удару новою ракетою «Орешник» по Дніпру. Депутати прийняли п’ять законопроєктів у цілому, проголосували ще за сім законопроєктів за основу та ухвалили дві постанови, повідомляється на сайті парламенту.Рано-вранці 21 листопада російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, за словами президента України Володимира Зеленського, росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету «Рубеж».У росії заявили, нібито поцілили по заводу «Південмаш» у Дніпрі. Українська сторона не підтверджувала цього, хоча у Дніпропетровській ОВА казали, що було пошкоджене певне промислове підприємство.У відповідь Астраханську область рф, звідки відбувався запуск, атакували безпілотники.Увечері цього ж дня путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності «Орешник». Про те, що рф могли атакувати Дніпро балістичною ракетою середньої дальності, а не міжконтинентальною, писав також Reuters із посиланням на представника США.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію