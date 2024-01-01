Захищаючи Україну, загинув 18-річний Герой з Волині Петро Наумук

Захищаючи Україну, загинув 18-річний Герой з Волині Петро Наумук
На війні загинув 18-річний Герой з Волині Петро Наумук.

Про це повідомили у групі "Типове Ратне".

"Колос (старший солдат Наумук Петро), захисник 2-ї роти, загинув 12 листопада на бойовій позиції від осколкових поранень. Я мав честь тримати посадки та знищувати окупантів пліч-о-пліч з тобою. Сподіваюсь, там ти будеш в спокої та більше ніколи не бачитимеш цього жахіття. Я обіцяю, що ніколи тебе не забуду, бо таких достойних людей дуже мало. «Колос», вічно 18", - написав побратим полеглого захисника.
Захищаючи Україну, загинув 18-річний Герой з Волині Петро Наумук

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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