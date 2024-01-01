Росія вдарила по Сумах «шахедами»: є загиблі та поранені





Про це повідомили Сумська ОВА та міський голова Артем Кобзар.



Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали кілька будівель, понівечені також декілька автомобілів. Окрім двох загиблих, відомо також про щонайменше 12 постраждалих.



Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 22 листопада російські війська атакували ударними дронами Shahed житловий мікрорайон у Сумах. Унаслідок ворожої атаки загинули дві людини.Про це повідомили Сумська ОВА та міський головаУнаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали кілька будівель, понівечені також декілька автомобілів. Окрім двох загиблих, відомо також про щонайменше 12 постраждалих.Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

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