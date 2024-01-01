Працівники Луцькради купили позашляховик для воїнів-захисників. ФОТО

Працівники Луцькради купили позашляховик для воїнів-захисників. ФОТО
Українські воїни-захисники отримали автомобіль від представників Луцької міської ради.

Про це повідомили на сторінці органу самоврядування.

"Передали Mitsubishi L200, придбаний за кошти працівників міськради для центру спеціального призначення Національної гвардії України для роботи на Купʼянському напрямку", - йдеться у дописі.

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Теги: Волинь, Луцьк, Куп'янськ, війна, допомога
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