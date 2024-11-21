На Курщині поранення отримав високопоставлений генерал КНДР, – WSJ





Про таке з посиланням на анонімного західного посадовця повідомила газета The Wall Street Journal, пише



За словами співрозмовника WSJ, генерал КНДР був поранений під час нещодавнього удару України в районі Курської області. Він не уточнив подробиць того, як саме він був поранений і про якого генерала йдеться.



Це перший раз, коли на Заході підтвердили поранення високопоставленого північнокорейського військового, зауважує The Wall Street Journal.



Газета напередодні повідомляла, що Північна Корея відправила до Росії генерал-полковника Кім Йон Бока для командування військами КНДР. Цей генерал є одним з 10 найважливіших військових діячів КНДР і часто виступає помічником Кім Чен Ина.



Напередодні західні ЗМІ підтвердили удари ракетами Storm Shadow по військовому об’єкту на Курщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У результаті ракетних ударів України по території Курської області зазнав поранень високопоставлений генерал Північної Кореї.Про таке з посиланням на анонімного західного посадовця повідомила газета The Wall Street Journal, пише "Європейська правда". За словами співрозмовника WSJ, генерал КНДР був поранений під час нещодавнього удару України в районі Курської області. Він не уточнив подробиць того, як саме він був поранений і про якого генерала йдеться.Це перший раз, коли на Заході підтвердили поранення високопоставленого північнокорейського військового, зауважує The Wall Street Journal.Газета напередодні повідомляла, що Північна Корея відправила до Росії генерал-полковника Кім Йон Бока для командування військами КНДР. Цей генерал є одним з 10 найважливіших військових діячів КНДР і часто виступає помічником Кім Чен Ина.Напередодні західні ЗМІ підтвердили удари ракетами Storm Shadow по військовому об’єкту на Курщині.

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