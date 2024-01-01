США нарощуватимуть військову допомогу Україні





Про це повідомляє



Вона нагадала, що президент США Джо Байден ще у вересні заявляв про плани нарощувати військову допомогу Україні для оборони від російських окупантів.



"Вчора ми зробили оголошення про наступну допомогу, яку ми надаємо, і ми збираємось продовжувати робити це, нарощувати цю допомогу", - запевнила Жан-П'єр.



За її словами, США хочуть переконатись, що українці мають все необхідне на полі бою, щоб протистояти тиску Росії.



Новий пакет допомоги від США

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні, куди увійшло озброєння загальною вартістю 275 млн доларів.



Зокрема США пообіцяли надати Україні снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS, протиракетні системи Javelin та іншу зброю.



При цьому нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що президент Джо Байден планує до кінця січня, коли пройде інавгурація Дональда Трампа, використати всі кошти, які було виділено на допомогу Україні.



Такі заяви пояснюються тим, що Трамп може призупинити передачу допомоги Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США будуть продовжувати надання військової допомоги Україні. Підтримку планують нарощувати.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.Вона нагадала, що президент США Джо Байден ще у вересні заявляв про плани нарощувати військову допомогу Україні для оборони від російських окупантів."Вчора ми зробили оголошення про наступну допомогу, яку ми надаємо, і ми збираємось продовжувати робити це, нарощувати цю допомогу", - запевнила Жан-П'єр.За її словами, США хочуть переконатись, що українці мають все необхідне на полі бою, щоб протистояти тиску Росії.Нагадаємо, вчора, 20 листопада, Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні, куди увійшло озброєння загальною вартістю 275 млн доларів.Зокрема США пообіцяли надати Україні снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS, протиракетні системи Javelin та іншу зброю.При цьому нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що президент Джо Байден планує до кінця січня, коли пройде інавгурація Дональда Трампа, використати всі кошти, які було виділено на допомогу Україні.Такі заяви пояснюються тим, що Трамп може призупинити передачу допомоги Україні.

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