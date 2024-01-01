22 листопада на Волині: гортаючи календар

Цього дня особисте свято у протоієрея(на фото) та голови Волинського об’єднання церков християн віри євангельської-п’ятидесятників єпископаСьогодні ж день народження відзначають одразу два волинських журналістита Катерина Зубчук.Крім того, день народження відзначає член національної спілки художників України, завідувач дошкільного навчального закладу №9та мистецтвознавець, арт-критик і колекціонерІнформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.Сьогодні, 22 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сина, а віряни відзначають День преподобної Матрони Царгородської.У понеділок, 22 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, а також Аріадна.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!