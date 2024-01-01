Лучанин самотужки «врізався» в газопровід під будинком

Фахівці Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» з початку року виявили в області понад 70 випадків незаконного втручання в роботу лічильників та під'єднання до газових мереж.Найбільше порушень зафіксували у приватних домогосподарствах Волині, - повідомили у Волинській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».За інформацією Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», більше, ніж 300 порушень зафіксували у фізичних осіб – їм спеціалісти нарахували майже 800 тисяч гривень необлікованого об’єму газу. Спеціалісти склали на підприємства 62 акти та донарахували необлікований об’єм газу на суму близько 2,5 мільйона гривень.«Одну з крадіжок було виявлено в м.Луцьк влітку. Наші фахівці під час обстеження газових мереж відчули запах газу біля газової труби. При детальному обстеженні виявили місце витоку газу і відповідно несанкціонований газопровід, який був негерметичний. Витік газу локалізували, - повідомив начальник Луцького управління експлуатації газового господарства Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Олег Гнатюк.Споживач самовільно «врізався» в систему газопостачання під землею біля будинку. Використовував природний газ поза лічильником газу. За результатами виявленого факту несанкціонованого відбору газу працівники Волинської філії «Газмережі» склали акт про порушення згідно з Кодексом газорозподільних систем».Газопостачання припинили до моменту усунення порушення та оплати за крадіжку газу.У Волинській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» нагадують, що людина, яка самовільно втручається в систему газопостачання, робить несанкціоновану врізку, ризикує своїм життям та рідних, близьких чи сусідів.Також спеціалісти нагадують про відповідальність, передбачену законодавством за незаконне користування газом. У разі крадіжки газу порушник має сплатити за кубометри, які використав незаконно, за граничними об'ємами споживання. Така відповідальність передбачена «Кодексом газорозподільних систем України». Сума може в кілька разів перевищувати вартість газу, який споживач отримував би законно.Крім цього, порушника можуть зобов'язати заплатити за припинення та відновлення газопостачання, оплатити вартість пошкодження лічильника чи газопроводу.За інформацією підприємства, більшість порушників добровільно сплачують штрафи, в інших випадках – розмір збитків стягують примусово через суд. Водночас споживач додатково має сплатити судові витрати.