У місті на Волині встановлюють будиночок Святого Миколая





Як повідомили працівники ВУКГ, закінчити роботи з облаштування та декорування будиночка Святого Миколая планують ближче до свята, - пише



До слова, у 2023 році Православна церква України перейшла на сучасний новоюліанський календар, тому День святого Миколая за новим стилем відзначається 6 грудня.



Нагадаємо, будиночок, де розмістили резиденцію Миколая, вперше відкрили у 2021-му році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21-го листопада у Нововолинську на майдані Незалежності встановлюють будиночка Святого Миколая.Як повідомили працівники ВУКГ, закінчити роботи з облаштування та декорування будиночка Святого Миколая планують ближче до свята, - пише БУГ. До слова, у 2023 році Православна церква України перейшла на сучасний новоюліанський календар, тому День святого Миколая за новим стилем відзначається 6 грудня.Нагадаємо, будиночок, де розмістили резиденцію Миколая, вперше відкрили у 2021-му році.

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