У місті на Волині встановлюють будиночок Святого Миколая

У місті на Волині встановлюють будиночок Святого Миколая
21-го листопада у Нововолинську на майдані Незалежності встановлюють будиночка Святого Миколая.

Як повідомили працівники ВУКГ, закінчити роботи з облаштування та декорування будиночка Святого Миколая планують ближче до свята, - пише БУГ.

До слова, у 2023 році Православна церква України перейшла на сучасний новоюліанський календар, тому День святого Миколая за новим стилем відзначається 6 грудня.

Нагадаємо, будиночок, де розмістили резиденцію Миколая, вперше відкрили у 2021-му році.

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Теги: свято, будиночок Святого Миколая, Нововолинськ
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