На Волині у батьків померлого ветерана російсько-української війни згорів будинок. ВІДЕО





Пожежа сталася 13 листопада. Днями на місці згарища завершили розбирати завали, розповіла Віра Нестерук. Нині подружжя змушене жити у своєї доньки.



Зі слів жінки, пожежа виникла через коротке замикання, в будинку частково вціліли лише дві кімнати.



Віра Нестерук пригадує: в той день, коли сталася пожежа — вона пішла на прощання з загиблим на війні сусідом. Вдома був лише її чоловік Володимир, який переніс два інсульти.



"Я кричала, люди: "В мене Володя в хаті, спасайте Володю". Він стяв в диму на веранді, перше в його мислях було, що: "Я осліп". В нього ж глаукома", — додає жінка.



Торік 13 січня на Донеччині помер син Віри Нестерук Сергій, який напередодні отримав поранення.



"На полігоні він вчився на ППО, а як прийшли забирати на передову, то машин потрібних не було і він попав в піхоту. В піхоті був поранений: контузія, акубаротравма, втрата зору, права сторона була попечена. Дві були підряд", — говорить матір.



Після відновлення Сергій повернувся на службу, згодом помер через раптову зупинку серця на військовому полігоні.



Селищна голова Поворської тергромади Інна Бондарчук розповіла, що для родини Нестеруків з місцевого бюджету планують виділити матеріальну допомогу. Йдеться про 50 тисяч гривень.



Зі слів Віри Нестерук, родина написала ще дві заяви про допомогу до районної ради та обласної адміністрації, нині чекають і на їхнє рішення.



За отримані кошти Віта і Володимир хочуть придбати блоки та покрівлю на хату, влітку планують піти жити у свою літню кухню та почати відбудову домівки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині внаслідок пожежі батьки померлого ветерана війни Сергія Нестерука втратили дім, в якому прожили понад 30 років.Пожежа сталася 13 листопада. Днями на місці згарища завершили розбирати завали, розповіла Суспільному 63-річна власниця будинку. Нині подружжя змушене жити у своєї доньки.Зі слів жінки, пожежа виникла через коротке замикання, в будинку частково вціліли лише дві кімнати.Віра Нестерук пригадує: в той день, коли сталася пожежа — вона пішла на прощання з загиблим на війні сусідом. Вдома був лише її чоловік Володимир, який переніс два інсульти."Я кричала, люди: "В мене Володя в хаті, спасайте Володю". Він стяв в диму на веранді, перше в його мислях було, що: "Я осліп". В нього ж глаукома", — додає жінка.Торік 13 січня на Донеччині помер син Віри Нестерук Сергій, який напередодні отримав поранення."На полігоні він вчився на ППО, а як прийшли забирати на передову, то машин потрібних не було і він попав в піхоту. В піхоті був поранений: контузія, акубаротравма, втрата зору, права сторона була попечена. Дві були підряд", — говорить матір.Після відновлення Сергій повернувся на службу, згодом помер через раптову зупинку серця на військовому полігоні.Селищна голова Поворської тергромадирозповіла, що для родини Нестеруків з місцевого бюджету планують виділити матеріальну допомогу. Йдеться про 50 тисяч гривень.Зі слів Віри Нестерук, родина написала ще дві заяви про допомогу до районної ради та обласної адміністрації, нині чекають і на їхнє рішення.За отримані кошти Віта і Володимир хочуть придбати блоки та покрівлю на хату, влітку планують піти жити у свою літню кухню та почати відбудову домівки.

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