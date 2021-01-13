На Волині у батьків померлого ветерана російсько-української війни згорів будинок. ВІДЕО

На Волині у батьків померлого ветерана російсько-української війни згорів будинок. ВІДЕО
На Волині внаслідок пожежі батьки померлого ветерана війни Сергія Нестерука втратили дім, в якому прожили понад 30 років.

Пожежа сталася 13 листопада. Днями на місці згарища завершили розбирати завали, розповіла Суспільному 63-річна власниця будинку Віра Нестерук. Нині подружжя змушене жити у своєї доньки.

Зі слів жінки, пожежа виникла через коротке замикання, в будинку частково вціліли лише дві кімнати.

Віра Нестерук пригадує: в той день, коли сталася пожежа — вона пішла на прощання з загиблим на війні сусідом. Вдома був лише її чоловік Володимир, який переніс два інсульти.
На Волині у батьків померлого ветерана російсько-української війни згорів будинок. ВІДЕО

"Я кричала, люди: "В мене Володя в хаті, спасайте Володю". Він стяв в диму на веранді, перше в його мислях було, що: "Я осліп". В нього ж глаукома", — додає жінка.

Торік 13 січня на Донеччині помер син Віри Нестерук Сергій, який напередодні отримав поранення.

"На полігоні він вчився на ППО, а як прийшли забирати на передову, то машин потрібних не було і він попав в піхоту. В піхоті був поранений: контузія, акубаротравма, втрата зору, права сторона була попечена. Дві були підряд", — говорить матір.
На Волині у батьків померлого ветерана російсько-української війни згорів будинок. ВІДЕО

Після відновлення Сергій повернувся на службу, згодом помер через раптову зупинку серця на військовому полігоні.

Селищна голова Поворської тергромади Інна Бондарчук розповіла, що для родини Нестеруків з місцевого бюджету планують виділити матеріальну допомогу. Йдеться про 50 тисяч гривень.
На Волині у батьків померлого ветерана російсько-української війни згорів будинок. ВІДЕО

Зі слів Віри Нестерук, родина написала ще дві заяви про допомогу до районної ради та обласної адміністрації, нині чекають і на їхнє рішення.
На Волині у батьків померлого ветерана російсько-української війни згорів будинок. ВІДЕО


За отримані кошти Віта і Володимир хочуть придбати блоки та покрівлю на хату, влітку планують піти жити у свою літню кухню та почати відбудову домівки.


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Теги: Волинь, біда, пожежа
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